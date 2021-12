La pirotecnia es otra postal. No es solo el cielo que a toda medianoche estalla en colores como si el sol enviara trocitos de él para que ahí a mitad del tramo hacia la tierra todo fuera por esos interminables 20 minutos, una fiesta colorida.

No, no. La postal, además de esa hermosa del brindis y el abrazo, de los chicos con el regalo y la familia unida o en reencuentro y las risas y el festín dulce que se revuelve con los dedos ansiosos en los platitos, es otra. Es la de alguien de la familia que no choca a las 12 la copa porque está con los perros en algún lugar de la casa donde pudiera sentirse como refugio, cosa que amargamente casi no se logra.

La postal es la de la locura a toda calle de las patas con camino perdido y aturdido, un camino que es todo y solo, escape. También la de la frenada o no, del auto que termina con esa fuga a ningún lado. La postal es la de las gotitas para dormirlos, que contamos con cuidado cuando caen del gotero y a todo miedo también llegan a la boca abierta de manera obligada de nuestro o nuestros perros.

Esa también es la postal que no nos gusta. ¿Algo más? Tan, tan importante, esa postal de las personas con Autismo, de su gente que los rodea con el abrazo que los despegue de la irrespetuosidad de otros a los que solo les importa quemar una mecha y desatar el ruido. Todos esos ruidos. ¿Son 20 minutos? Un poco menos. ¿Algo de segundos más? Pero medidos desde lo que provocan, son largos, largos y hasta casi interminables desde el reloj de los que los sufren.

Y llegan nuevamente las Fiestas y una vez más Luján no se ve libre de pirotecnia. Y por entre todas las voces, en esta oportunidad vamos a compartir la voz de Susana Sáenz, presidente del Círculo de Amigos del Animal Callejero “Manos x Patas”, a modo de voz de todos los que quisiéramos pasar las Fiestas eligiendo el modo de celebración, sin que afecte a nadie.

“Desde la conformación de nuestra asociación, año tras año hacemos campañas de concientización acerca del uso de pirotecnia. Se está notando una disminución, que podemos atribuir a que la comunidad va tomando conciencia progresivamente, sumado a que la situación económica colabora a que esta práctica disminuya en alguna medida”, decía en la charla mantenida con LUJANHOY Susana, detallando el accionar para sumar masividad ante este pedido de empatía.

“Una de las formas que adoptamos para la difusión es la colocación de pasacalles con diversas leyendas de ‘No a la pirotecnia’ en distintos puntos de la cuidad y alrededores. El costo corre por nuestra cuenta, pero consideramos que es una inversión necesaria para llegar con este mensaje a más gente y no solamente haciéndolo por redes sociales. Pero lamentablemente, algo que hacemos con tanto esfuerzo no es respetado y nos robaron uno de la Escuela Normal, a menos de 48 horas de colocado, y descolgaron otro colocado en la ruta 192”, manifestaba con la lógica desazón, haciendo entonces referencia a la falta de respeto de quienes vandalizaron lo que apunta, precisamente, a una mejor convivencia.

Aún sin prohibición gubernamental

La comunidad, en su mayoría, pide dejar de usar pirotecnia para los festejos de cualquier índole y más aún, en los momentos de celebración religiosa -como lo es Navidad- o Fin de Año, hecho que nos atraviesa a todos aunque a no todos les divierte celebrar a todo ruido.

“Tanto el año pasado como este fuimos convocados por el Municipio a una reunión junto con otras entidades. Si bien no se llegó a la prohibición, se pretende seguir con las campañas de concientización con la premisa ‘Más Luces, Menos Ruidos’, iniciada el año pasado, y continuar con la difusión de puntos seguros para uso de pirotecnia y la identificación de lugares donde no se puede hacer uso, como la cercanía de hospitales, geriátricos, refugios de animales, etc. También la señalización en las casas donde hay personas con Autismo, con una cinta o moño azul. Si bien nosotros como asociación estamos a favor de la ‘pirotecnia cero’, esperamos que estas campañas colaboren con la disminución de su uso”, sostenía ante la decisión entonces a nivel Municipal de no prohibir el uso de la pirotecnia, algo que en municipios cercanos se ha establecido.

“En estas semanas que restan vamos a complementar con flyers en nuestras redes sociales incentivando a que con el dinero que se utilizaría en pirotecnia se done una bolsa de alimento para nuestros rescatados. Y también subiendo información de cómo afecta a nuestros animales su uso. De más está decir lo importante que es tomar conciencia que la diversión para unos es el sufrimiento y padecimiento de otros, donde se ven afectados tanto personas como animales, y que podemos festejar respetando al prójimo”, remarcaba.

Gran tarea la de concientizar que llevan adelante las asociaciones protectoras y las que agrupan personas con diferentes discapacidades o situaciones de salud a quienes les afecta y tanto este tipo de festejos del que nadie queda exento: no hay lugar en la ciudad donde quien no guste o a quienes les afecte la desmesura hecha ruido, pueda permanecer en tranquilidad. Que se tenga en cuenta, finalmente en esta temática, la voz de la mayoría, que sin ninguna duda dice: No a la Pirotecnia.