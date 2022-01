A mediados de diciembre, la familia de Ezra inició una fuerte cadena de oración por su estado de salud. Sucede que semanas atrás, su estado de salud comenzó a empeorar y tuvo que ser trasladado al Hospital Posadas donde permanece en terapia intensiva.

Desde ese momento, al igual que en otras ocasiones, existen partes diarios que cuentan el estado de salud del niño, sus avances y sus retrocesos. Y en una nueva publicación a través de la cuenta oficial de Instagram @todosporezra -que nació con el fin de recaudar los fondos para viajar a obtener su tratamiento-, comunicaron que hubo mejores en su estado de salud.

“Siempre, siempre me pregunté qué significaba la fortaleza… qué querían decir cuando decían ‘Que fuerte que sos’, no le encontraba particular sentido a esas palabras en conjunto pero cada día caigo más en cuenta de que el significado es mágico. El significado en mi idioma es tu nombre y como avanzas a pesar de tener el ancla al cuello”, sostuvo su madre.

Con respecto a la salud del pequeño, detalló que “el médico nos dijo que venías mejorando en todo sentido, que tú piel y tu estómago estaban avanzando , que eliminaste bien el orina en el día y que te moviste más de una vez (y si, quejándote porque te aspiraban, nos sorprende? No, no nos sorprende si siempre fuiste nuestro quejón). Hoy vimos con nuestros ojos como las manchitas que habían ido apareciendo estos días tomaban marcha atrás , no tuviste fiebre y tampoco molestia alguna si hasta tosiste y todo”.

Y en esa línea, expresó: “Hoy te miré y una vez más agradecí esa cita a ciegas el 14 de agosto en el quirófano, cuando mis ojos se cruzaron con tus cachetes gigantes y que me hicieron enamorarme de vos y para toda la vida. El amor a primera vista existe, sabían? Y yo tengo la suerte de haberlo experimentado cuatro veces con mis peques. Te amo mi cachorrito”.

Campaña de donación “Todos por Ezra”

Además, desde el entorno familiar del pequeño informaron que “como sabrán, Ezra está siendo transfundido casi a diario por eso necesitamos donadores de cualquier grupo y factor, no solamente para él sino también para devolver al Hospital y ayudar así a otras personas”.

Por tal motivo, iniciaron una campaña de donación de sangre dirigida a toda la población. “Necesitamos de la colaboración de todos”, añadieron.

La iniciativa tendrá lugar en el Club Regatas de Luján, ubicado en Luis Gogna y Río Luján s/n, el próximo sábado 15 de enero desde las 9 hasta las 12.

Con respecto al operativo informaron que “se van a realizar las extracciones mediante turno previo”. Los interesados en inscribirse podrán hacerlo enviando un WhatsApp al (011) 2886-9490.

“Les agradecemos a todos los que se fueron sumando y pedimos ayuda para difusión”, expresaron en la convocatoria a través de las redes sociales.

Quiénes pueden donar y quiénes quedan excluidos

Es por eso que quiénes deseen colaborar deberán cumplir con una serie de requisitos para poder llevar a cabo la donación:

– Sentirse sano

– Tener entre 18 y 65 años

– Peso mayor o igual a 50 Kg.

– Sin síntomas de Covid en los últimos 30 días

– Haber pasado 72 hs.. luego de la segunda dosis de la vacuna.

– Haber desayunado( se recomienda no ingerir lácteos ni grasas 8 hs antes de la donación)

– No estar embarazada o haber Sido madre hace poco, tampoco estar dando pecho

– Si dono sangre tiene que pasar 60 días para volver a donar.

Pueden Donar:

– Personas que hayan tenido Hepatitis A , antes de los 11 años…

– Quienes se hayan operado, realizado ortodoncia hace 12 meses.

– Personas con piercing y tatuajes , luego de 12 meses.

Y no podrán donar aquellos que:

– Hayan tenido, sífilis, brucelosis, hepatitis, Chagas o portador de HIV.