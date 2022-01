Las altas temperaturas continúan generando grandes complicaciones en diversos aspectos. Y uno de ellos se produce en el servicio de energía eléctrica, ya que los transformadores no dan abasto y se producen cortes en el servicio.

En este contexto, este sábado el corte del suministro se produjo en el barrio San Cayetano y algunas zonas aledañas. Incluso, vecinos relataron que en algunos sectores ya llevan más de 10 horas sin electricidad.

al respecto, desde la cooperativa Eléctrica informaron que “hay un corte en un sector del barrio San Cayetano debido a que se quemó un transformador ubicado en la intersección de las calles 9 de Julio y Alberti”.

“Es un transformador de 315 kva que será reemplazado por otro de 630 kva, es decir, que se duplicará la potencia, ya que por la situación actual los transformadores están teniendo una sobrecarga debido al uso excesivo de energía”, agregaron.

Y respecto de los trabajos, después del mediodía comunicaron que “el tiempo de demora de este trabajo es de aproximadamente 2 horas”.

Recomendaciones

– Usar el equipo de aire acondicionado a una temperatura no menor a 24° C.

– Limpiar los filtros del aire.

– Mantener las puertas y ventanas cerradas si la refrigeración está encendida.

– No refrigerar ambientes que no se utilicen y apagar el equipo cuando se abandona la habitación.

– Utilizar lámparas led.

– Reducir consumos ociosos de electricidad (luces y electrodomésticos encendidos a solas, sin que ningún miembro del hogar lo esté utilizando, vidrieras durante el día o fuera del horario comercial, burletes de heladeras defectuosos, etc.)

Guardia y reclamos

Por su parte, recordaron que la Cooperativa Eléctrica mantiene la Guardia de 24 horas por los reclamos de falta de suministro que pudieran surgir. Solicitan realizar dichos reclamos a través de los siguientes canales:

– (02323) 44-1111 o 0800-333-4270

– guardiareclamos@cooperativadelujan.com.ar

– SMS: [en el asunto] LUZ [espacio] N° de suministro

Evolución de las condiciones meteorológicas

“Es importante mantenerse informados sobre la evolución de las condiciones meteorológicas a través del Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico Nacional, en https://www.smn.gob.ar/sistema_temp_extremas_calor”, completaron.