El gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del Instituto de Hemoterapia “Dra. Nora Etchenique”, convoca tanto a los turistas como a aquellas personas que se encuentran en sus lugares de residencia a donar sangre en el móvil de colectas, los hospitales más próximos a su domicilio o bien en las distintas colectas externas que se desarrollan en diferentes puntos del territorio provincial.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, señaló al respecto que “la campaña de donación es muy importante, ya que el sistema se sostiene debido a la donación voluntaria de las personas”.

Por su parte, la directora ejecutiva del Instituto de Hemoterapia de la provincia de Buenos Aires “Dra. Nora Etchenique”, Laura González, resaltó que “es muy importante que se sostenga la donación de sangre porque la demanda transfusional no se toma vacaciones”. Y agregó que “con tan solo 15 minutos las personas pueden ayudar a restablecer la salud a otras 3 que lo estén necesitando”.

“Sabemos que es una época que históricamente hay una baja en la donación y por eso estamos llevando adelante la campaña ´Este Verano Te Necesitamos – Doná Sangre´, para poder garantizar la demanda de transfusiones”, detalló González.

Por último, la directora del Instituto de Hemoterapia provincial destacó que “venimos de casi dos años de pandemia donde se pudo sostener la necesidad de sangre gracias a la solidaridad y el compromiso de las personas”. Y añadió que “se realizaron muchísimas colectas en conjunto con los servicios de Hemoterapia de nuestros hospitales e iglesias, clubes, sindicatos, asociaciones, instituciones gubernamentales, organizaciones, a las que, una vez más, apelamos para convocar donantes”.

Los requisitos para donar sangre en la provincia de Buenos Aires son: tener entre 16 y 65 años, pesar más de 50 kilos, sentirse bien de salud al momento de donar y desayunar previamente.

Donación y Covid

– Puede donar sangre quien fue contacto estrecho de un caso confirmado (no conviviente) PASADOS LOS 10 DÍAS desde el último contacto con dicho caso y se encuentra ASINTOMÁTICO.

– Quien fue contacto estrecho de un conviviente confirmado PASADOS LOS 5 DÍAS del alta del caso confirmado y si se encuentra ASINTOMÁTICO.

– Las personas con diagnóstico de laboratorio, médico o epidemiológico de COVID-19, PASADOS LOS 10 DÍAS del alta y si se encontrasen ASINTOMÁTICAS, si se sintiesen bien de salud y sin secuelas que contraindiquen la donación.

– PUEDEN DONAR PASADOS 3 DIAS (72 hs.) de la vacunación con alguna de las dosis (primera, segunda y/o refuerzo) para COVID-19 aprobadas por la Autoridad Sanitaria.

También se puede donar en cualquier centro de donación de la provincia de Buenos Aires que se encuentran en el siguiente link: https://www.ms.gba.gov.ar/sitios/hemoterapia/donde-donar/

