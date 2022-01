Varias dotaciones de Bomberos Voluntarios tuvieron que dirigirse esta madrugada hasta una vivienda que estaba sufriendo un incendio.

El siniestro se produjo minutos antes de las 2.30 en la calle Güemes entre Flandes y Belgrano, en la localidad de Jáuregui. Y tras tomar conocimiento, desde el Destacamento de Bomberos Voluntarios N° 1 de Pueblo Nuevo activaron sus sistemas de alerta incluyendo la sirena general para acudir al hecho. Y una vez en el lugar, constataron que las llamas se estaban expandiendo por toda la propiedad.

Previamente, mientras el incendio se expandía, personal femenino del Comando de Patrulla Luján fue el que divisó la columna de humo y se dirigió hacia el lugar.

“Cuando llegaron, se encontraron con la hija del dueño de la casa, quien les comunicó que su padre estaba dentro de la misma. Sin dudarlo, entraron por el costado de la propiedad y se encontraron con el propietario en estado shock producto del humo que había aspirado. Proceden a ayudarlo y abandonar el lugar”, explicaron desde el Destacamento N° 1.

Luego, Bomberos trasladó a la Clínica San José Obrero al hombre, que tenía “principio de asfixia”, tal como informaron.

Por su parte, los servidores públicos lograron controlar el fuego, luego extinguirlo y finalmente realizar las tareas de enfriamiento y ventilación. Y más allá de las pérdidas materiales, afortunadamente no se registraron más heridos.

En el lugar trabajaron los móviles 23, 24 y 27 del Cuartel Central y el móvil 14 del Destacamento N° 1.

Luego las dos oficiales fueron trasladas al Hospital Municipal Nuestra Señora de Luján por el móvil policial “para ser atendidas por humo que habían aspirado”, agregaron. Afortunadamente, recibieron el alta pasadas las 10.

Agradecimiento a la Policía

“Queremos felicitar a las oficiales Petkus Romina y Parodi Vanesa del móvil comando de patrullas por su acto de arrojo en el incendio. Fueron ellas dos que esta madrugada haciendo su recorrido por Jauregui divisaron la columna de humo y se dirigieron hacia el lugar”, señalaron desde el Cuartel.

Por último, expresaron: “Felicitaciones chicas por su valentía”.

