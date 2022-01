La ilusión estuvo presente. Fue la esperanza la que puso un guiño de anticipado alivio cuando desde el mes de noviembre y durante todo diciembre, las campañas de concientización acerca del no uso de pirotecnia se pusieron en marcha tanto desde la Asociación Autismo Luján como también y lógicamente, las entidades proteccionistas, que son quienes representan a la otra parte de los sufrientes de esta historia de… nunca acabar.

Porque finalmente llegaron las Fiestas y los festejos tuvieron como protagonistas a los estruendos activados desde los elementos pirotécnicos que se manipularon en grandes cantidades en los diversas zonas de nuestra ciudad.

Y entonces se sintió que fue en vano tanto reclamo, tanto pedido, tanta difusión del tema, tanta tarea de concientización que no pudo ante la insensibilidad de muchos. Y todo fue un ruido, uno y cientos de ruidos haciéndole mal a, ni más ni menos, que los chicos con Autismo. ¿Se puede ser tan poco solidario sabiendo del dolor que la pirotecnia causa, aún así usar y abusar de ella? Y, sí.

Luego de una Navidad atenuada por la lluvia pero un Fin de Año explotando en sonidos, dialogamos con Ianina Ojeda, miembro de la comisión directiva de Autismo Luján: “La verdad que la adhesión de la gente a la campaña y la señalización de las casas, fue aceptado, muchas familias se sumaron, familias que por ahí sus hijos no tienen autismo pero se sumaron a lo que proponíamos pero bueno, parece que no alcanzó, no alcanzó porque si bien en Navidad hubo poco ruido -tal vez porque justo se largó a llover- pero en Año Nuevo fue un desastre. Yo vivo lejos del centro y tuvimos también en el barrio y otros barrios cerca, muchas explosiones. La verdad, mucha gente no respeta si tenés chicos con autismo, parece que no les importa, estamos en una sociedad en la que cada vez le importa menos el otro, cada vez se compromete menos, es muy triste”, decía con la voz de sonido cansado, ante la impotencia de no lograr algo que la mayoría, queremos y necesitamos: pirotecnia cero.

“Muchos de nuestros chicos entraron en crisis, supimos porque estuvimos en contacto entre todos y nos contaron” mencionaba Ianina sobre lo sucedido en esa noche del 31, al teimpo que agregaba: “La verdad es que personalmente estoy muy triste. Aún no hicimos una reunión con el grupo, pero para esa primera reunión se va a evaluar esto”.

Un paso más firme

Todo se hizo de la mejor manera posible: hablar mucho del tema, difundir en redes sociales diferentes imágenes y mensajes, la colocación de banderas de la campaña “Más luces menos ruido” en las viviendas de familias con un integrante autista, la invitación a colocar un distintivo de color azul en las puertas de aquellas casas cuyos moradores se adherían a la no utilización de pirotecnia, el mismo Municipio acordó sumarse con sus mensajes de concientización, sin embargo, el resultado fue una noche de pirotecnia usada a mansalva.

“Vamos a exigir un acompañamiento enserio desde el estado municipal, porque la verdad que una campaña en la que nosotros teníamos que ocuparnos de compartir los flyers, la verdad que fue muy triste, es como que hay mucho relato pero no hay acción, no hay trabajo. Entonces desde el relato no se hace nada, no se genera ningún cambio. Y no nos referimos solo a las Fiestas, porque en las canchas de fútbol de acá en Luján se tira mucha pirotecnia y tenemos muchos de los participantes del gobierno que están en cargos directivos tanto en Luján como en Flandria y no se pueden ‘hacer los sotas’ , tenemos que hacer algo enserio”, mencionaba Ianina ante estas situaciones a rever y a poner como temáticas importantes.

“El gobierno nacional puso un límite a la fabricación de pirotecnia de estruendo, eso está buenísimo y va a ayudar un montón, pero sabemos que hay un montón de fábricas clandestinas que lo van a seguir fabricando, por eso esto hay que penar, hay que multar, hay que prohibir, ya está, ya está. Nosotros nos cansamos de hacer campañas para la concientización y demás, pero la verdad que es triste pero hay una parte de la sociedad que pareciera que no puede desarrollar la empatía… y estamos hablando que le hace mal a niños, no estamos hablando de adultos, saludables, estamos hablando de niños y si no respetamos ni siquiera a los niños, no se qué va a pasar”, remarcaba.

Hablar de Autismo, siempre

Cuando empezaron a hablar, mostraron. Pusieron una puerta y la abrieron. Se asomaron a una ventana y desde allí, llamaron a todo aquel que de diferentes maneras está atravesado por el Trastorno del Espectro Autista. Entonces se encontraron y empezaron a andar el camino hacia una mejor vida, afrontando la enfermedad para revertir todo lo posible de ella. Por eso hablaron y hablan, para que realmente todos pongamos en movimiento la acción necesaria de la verdadera inclusión y empatía. Y esta campaña tenía todas las de ganar: mucha gente adhiriéndose al no uso de pirotecnia, pero otro tanto, haciendo que tanto esfuerzo no tuviera el resultado esperado.

“Creo que la gente no adhiere porque es como si pensara ‘porque esta campaña la hace el gobierno, entonces no adhiero’ y esto ya se va de lógica. Uno busca al Estado para que te acompañen porque nosotros somos una Asociación Civil sin aportes, buscamos el compromiso social, por eso se habla de Autismo cada vez que pedimos solidaridad, pedimos una pintura, pedimos que nos ayuden con un mural, por eso hablamos de Autismo porque tenemos que hablar porque no podemos comprar la pintura, los pinceles, cada elemento que usamos en los eventos de pintadas inclusivas, cada flyer, cada sticker, todo lo necesitamos hacer desde la solidaridad de la gente y esas acciones nos ponen siempre en vigencia y ponen al Autismo en la cabeza de la gente. Así que tenemos que seguir hablando de Autismo y hablando del uso de la pirotecnia, pero ya está con concientizar, porque la verdad que es muy triste que la gente no escuche”, indicaba.

El recuerdo de la estruendosa noche del 31 de diciembre todavía resuena en muchos y queda como un momento de desesperación en aquellos a los que tanto, tanto les afecta.

¿Podremos pensar en un próximo diciembre con una celebración que no le haga mal a nadie? Desde ahora, desde el ya mismo, habrá que unir las partes y buscar esa manera. Algo que nos ponga lo más a la par posible.

