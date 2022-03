El domingo pasado, por la 3° fecha de la Primera Nacional, el Canario cayó en el Estadio Carlos V por 2 a 1 ante Chacarita. A los 14 minutos la visita ya ganaba por 2 a 0, pero el equipo de Andrés Montenegro se recuperó y, tras fallar un penal, llegó al descuento por intermedio de Juan Ignacio Barbieri. Y en el complemento generó chances para igualarlo, aunque careció de precisión.

De esta manera, Flandria sumó su segunda derrota en el certamen (en el debut igualó) y cayó a la penúltima posición.

Con la mente puesta en dar vuelta la página y sumar los tres puntos, este domingo, por la 4° jornada de la segunda categoría del fútbol argentino, tuvo su primer viaje largo por el país, concretamente a la provincia de Chubut.

Sucede que visitó en el estadio Raúl Conti a Guillermo Brown de Puerto Madryn, que ganó en sus dos primeras presentaciones pero cayó en la última fecha ante Gimnasia de Jujuy por 3 a 1. Sin embargo, en caso de triunfar quedaba a un punto de los líderes.

Respecto del equipo, el técnico Andrés Montenegro lo anunció minutos antes del partido. Volvió Lautaro Gordillo tras cumplir la fecha de suspensión por ser expulsado ante Brown de Adrogué. En tanto, ingresó desde el arranque Matías Montejano, quien dejó una muy buena imagen en los minutos que jugó ante Chacarita.

En el inicio, Flandria intentó imponer condiciones y por momentos consiguió llegar con peligro gracias a la presión que ejercía desde mitad de cancha hacia adelante y a la salida rápida cada vez que la recuperaba. Y en una de las más clara, Nicolás Ferreyra se lo perdió increíblemente.

Sin embargo, con el correr de los minutos Brown comenzó a equilibrar las acciones y a llegar con peligro. Y en una de ellas, antes de los 20 minutos de juego, fue Gino Barbieri quien rechazó justo la pelota y evitó el gol del local.

Pero a los 24, de otra salida rápida y con el juego recostado sobre la banda, Rodrigo González metió una larga corrida que agarró mal parado a Flandria y Flavio Ciampichetti puso el 1 a 0.

En desventaja, el Canario no renunció a sus buenas intenciones, siguió haciendo circular la pelota y buscando forzar el error en la última línea del rival. Y con la velocidad que le imprimía al juego cada vez que la recuperaba, en varias oportunidades lo logró, aunque ni Ferreyra ni Gordillo estuvieron finos al momento de la definición. Y después el arco local le tapó un potente remate de Joaquín Ibáñez.

Pero así como tuvo chances para empatarlo, también podría haberse ido al descanso con una diferencia en contra mayor. Aunque Juan Manuel Lungarzo apareció en todo su esplendor en dos oportunidades y lo evitó

En el complemento, Flandria salió decidido a empatar enseguida. Para eso, adelantó sus líneas. Y con la movilidad de Matías Montejano y la calidad de Joaquín Ibáñez, complicaba. Por eso, no sorprendió que a los 5 minutos, un encuentro entre los dos terminara con el remate de Ibáñez que salvó espectacularmente el arquero Facundo Ferrero.

A pesar de la ilusión que generaba en el área rival, en la propia todo era desconcierto, porque retrocedía mal, no lograba tomar las marcas y Brown llegaba con muchos espacios. Así, lo tuvo Ciampichetti, pero Lungarzo una vez más se vistió de héroe para evitar la caída de su arco. Enseguida, González llegó al fondo, mandó el centro y Barbieri salvó otra vez justo. Y antes de los 30, Obregón sacó un potente remate que dio en el travesaño.

Y de poder liquidarlo, el local pasó a sufrir, porque Flandria, con más orgullo que fútbol, fue en busca del empate y contó con varias chances. Pero no pudieron ni Ferreyra, ni Gordillo, ni Juan Rocca que ingresó Montejano. Incluso, sobre el cierre Gordillo apareció perfectamente habilitado pero el arquero reaccionó justo y le ahogó a todo Flandria el gol del empate. El mismo que buscó hasta el pitazo final pero no pudo conseguir.

Síntesis

Flandria: Juan Manuel Lungarzo; Gino Barbieri, Andrés Camacho, Julián Marchio y Nicolás Henry; Benjamín Borasi, Gastón Mansilla, Joaquín Ibáñez y Matías Montejano; Lautaro Gordillo y Nicolás Ferreyra. DT: Andrés Montenegro.

Gol: PT 24m Flavio Ciampichetti (B)

Cambios en Flandria: ST 25m Juan Rocca por Matías Montejano, 30m Franco Tisera por Benjamín Borasi y 39m Julián Ford por Juan Barbieri y Tomás Bottari por Gastón Mansilla.

Arbitro: Luis Lobo Medina.

Cancha: Estadio Raúl Conti.

Lo que viene

Ahora, por la 5° fecha, Flandria recibirá en el Estadio Carlos V a Atlético Rafaela.

