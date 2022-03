Este mediodía se llevó a cabo la inauguración de la Subdelegación Departamental de la Policía Científica en Luján, que tendrá lugar en San Martín 50, en las inmediaciones del Complejo Museográfico Provincial “Enrique Udaondo”. El acto estuvo encabezado por el subsecretario de Planificación e Inteligencia Criminal, Sebastián Fernández Ciatti, y el intendente Leonardo Boto.

También asistieron la directora del Complejo Museográfico Provincial “Enrique Udaondo”, Viviana Mallol, referentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Bomberos Voluntarios de Luján y Defensa Civil, entre otras autoridades policiales. Además, participó de la presentación el nuevo secretario de Protección Ciudadana, Adrián Feijoo.

La nueva oficina está ubicada en San Martín 50, en un sector del Museo Udaondo, y contará con la presencia de 9 efectivos de la Policía. Funcionará las 24 horas y tendrá un móvil permanente fijo a disposición. Atenderá hechos de la zona y sólo acudirá a otras localidades si así lo requiera.

“Es un logro más que podemos articular gracias al trabajo en conjunto con el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Quiero agradecer al gobernador porque tuvimos hace unos meses la instalación de la SubDDI en Luján, pudimos forjar y crear la Escuela de Reentrenamiento de Fuerzas Especiales, el regreso de Narcotráfico después de más de dos décadas al partido, y este es un eslabón más que habíamos comentado y que era la posibilidad -hoy realidad- de la instalación de la Policía Científica aquí en Luján”, señaló el jefe comunal durante la inauguración.

Sobre el lugar en donde funcionará, Boto agregó que “no es un lugar cualquiera. Es un lugar muy especial por el Museo Udaondo, por la Basílica Nacional y esta Plaza por la cual pasan 7 millones de personas al año”.

“Debemos seguir mejorando la presencia policial en el partido de Luján. Es una de las grandes preocupaciones de la gente, es una de las grandes preocupaciones de este intendente, de la gestión y del gobierno, y el hecho de poder contar con esta presencia y tener un móvil permanente aquí va a mejorar la seguridad de la zona, no sólo del Museo, sino de la Plaza Belgrano y en definitiva es un paso más para trabajar con mayor tranquilidad”, culminó.

Luego de las palabras alusivas, se procedió al tradicional corte de cinta, para dejar definitivamente inaugurada la nueva dependencia policial.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!