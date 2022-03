Esta madrugada se desató una tormenta de lluvia y fuertes ráfagas de vientos que generaron algunos destrozos en diversos puntos de la ciudad.

Respecto del servicio eléctrico, se vio afectado en distintos barrios y localidades a raíz del corte de cables.

Al respecto, desde la Cooperativa Eléctrica de Luján informaron que “debido a la tormenta varias zonas han quedado fuera de servicio”.

En este sentido, detallaron que las zonas afectadas son: Carlos Keen, Open Door, Olivera y los barrios San Francisco, San Eduardo, El Pinar, Santa Marta, Los Laureles y Valle Verde. Pero además, vecinos de Torres y Villa del Parque contaron que también sufrieron un corte de electricidad.

“Durante el transcurso de la mañana estaremos restableciendo el servicio”, señalaron desde la Cooperativa Eléctrica, al tiempo que agregaron que “todas las cuadrillas se encuentran trabajando para normalizar el servicio”.

