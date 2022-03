La movilización partió desde el Consejo Escolar y contó con intervenciones en lugares estratégicos como la Municipalidad, el Juzgado de Paz, la Basílica, la Fiscalía, la Comisaría y la Dirección de Géneros y Diversidad, entre otros. “Volvemos a parar en nuestros lugares de trabajo, de estudio, en las plazas, en nuestras casas y en nuestras camas. Para hacer visible la opresión en todos los ámbitos, para decirle basta al fascismo y al racismo”, apuntaron.

En Luján, organizaciones y cientos de vecinas marcharon este martes por las calles de la ciudad y realizaron distintas intervenciones para visiblizar las desigualdades existentes, las violencias machistas, los distintos reclamos y seguir marcando agenda pública y política.

El 6° Paro Internacional de mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans, intersexuales y no binaries 2022, que se inicia en nuestro país, se fue extendiendo a América Latina y luego se constituyó en un hito a nivel mundial. Y hoy comprende a más de 60 países.

Y Luján se suma una vez más a la semana de las Mujeres Trabajadoras con una serie de propuestas. La primera tuvo lugar este martes minutos después de las 10. Se trata del 6º Paro Internacional de Mujeres, con el objetivo de “visibilizar las desigualdades de trato de varones y mujeres en los lugares de trabajo, así como los trabajos no remunerados, a los cuales las mujeres le dedican el triple de horas que los varones”, explicaron.

En este contexto, cientos de mujeres, lesbianas, travestis y trans marcharon con carteles y banderas alusivas desde San Martín y General Paz, en el Consejo Escolar, luego de que se sume una columna que había partido desde el Hospital Municipal. Y todas juntas recorrieron las calles céntricas y se manifestaron en lugares estratégicos.

En primer lugar hubo una intervención en el Consejo Escolar. Luego, la gran columna de mujeres, disidencias y organizaciones feministas se detuvo en la esquina de Humberto, donde se encuentra un banco rojo en uno de los boulevares.

Después, avanzaron por San Martín hasta el Juzgado de Paz y desde allí continuaron por la principal arteria céntrica hasta la Municipalidad. Y mientras las manifestantes cantaban desde la calle, un grupo decidió ingresar al hall del Palacio Municipal para hacer escuchar los reclamos.

La marcha prosiguió hacia la Basílica y desde allí avanzaron hasta la Fiscalía, donde reiteraron con fuerza el reclamo por los casos de abusos sexuales y femicidios ocurridos en nuestra ciudad. A continuación, caminaron hasta la Comisaría y luego un grupo se dirigió hacia la Dirección de Géneros y Diversidad.

A través de un documento elaborado para este día, la asamblea organizadora planteó que “la deuda es con nosotres, no con el FMI. Vibra el pecho y la tierra por la potencia del grito feminista que llama al 6° Paro Internacional y Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Bisexuales, Trans, Travestis, Intersexuales y no binaries”.

“De nuevo nos hacemos eco, carne, puño y voz en las calles de la ciudad de Luján y en cada punto del planeta. Ante este sistema capitalista y patriarcal que nos silencia, nos descarta, nos somete y nos asesina, respondemos con furia y organización. Volvemos a parar en nuestros lugares de trabajo, de estudio, en las plazas, en nuestras casas y en nuestras camas. Para hacer visible la opresión en todos los ámbitos, para decirle basta al fascismo y al racismo, para decirle no al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque la deuda es con nosotres, porque supimos entender que somos capaces de parar el capitalismo”, afirmaron.

A su vez, explicaron que “es Paro Plurinacional porque las opresiones, los martirios, las violaciones y comercialización de nuestros cuerpos invisibilizados y colonizados en las conquistas e invasiones de territorios siguen siendo prácticas actuales de dominación. Se escucha la rabia de les y las originarias, víctimas de múltiples violencias colonialistas, cuyos cuerpos están en la defensa de nuestros territorios del modelo extractivista, de un sistema agrícola que nos envenena con la complicidad y el accionar de las grandes

corporaciones internacionales que propagan el ecocidio en nuestra tierra”, apuntaron.

“Este paro no es un hecho aislado, sino un hecho político producto de la organización feminista transversal que viene cobrando cada vez más fuerza y comienza a habitar el interior de las diversas esferas públicas y privadas”, agregaron.

Y en esa línea, sostuvieron que “el ajuste, los tarifazos y la crisis económica nosotres lo pagamos doblemente. Decimos basta de explotación y precarización laboral, salario mínimo igual a la canasta familiar. Necesitamos presupuesto para la creación de espacios de cuidado para niñes, ampliación del plazo de licencias por paternidad y para familias homoparentales.

Por eso, exigen “un ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades dotado de herramientas y poder para aportar en una transformación tangible de nuestra realidad. Gritamos fuera el FMI. Copamos las calle, furiosas y furioses contra este gran pacto a espaldas de nuestras necesidades. Exigimos que el Estado garantice tratamientos integrales para mujeres y disidencias que atraviesan la problemática del consumo. Exigimos al estado que se deje de burocratizar el cumplimiento de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en instituciones de salud públicas y privadas”.

En tanto, dijeron “basta de dilaciones y objeción de conciencia. Basta de violencia por parte del personal de salud a la hora de tener que efectivizar esta práctica y cualquier práctica obstétrica. La IVE es una herramienta de relevancia tal como lo es la efectivización de la ley de Educación Sexual Integral que al día de hoy sigue dependiendo de la voluntad de docentes militantes y comprometides con la transformación de nuestra sociedad”.

A su vez, reclamaron “la implementación efectiva de la Ley Micaela en todas las áreas del Estado municipal y exigimos una sanción acorde a su incumplimiento. Exigimos la paridad de géneros en los cargos ejecutivos y judiciales. No nos callamos más ante el acoso psicológico, moral y sexual al que somos sometidas y sometides históricamente en nuestros espacios de trabajo, en las calles, en el transporte público y privado, en las instituciones educativas, así como en todos nuestros ámbitos de desarrollo. Exigimos el efectivo tratamiento y aprobación de la ordenanza de acoso callejero, la formulación y aplicación de protocolos de acción ante situaciones de violencia de género y acoso en instituciones públicas y privadas”.

Y añadieron: “Basta de encubrimiento a los abusadores. Denunciamos la complicidad mediática en medios locales en cuanto al tratamiento de las cuestiones de género en nuestra ciudad. Exigimos a los sindicatos que llamen y garanticen el paro, así como también que trabajen la violencia de género en el interior de estos”.

Respecto de este 6° Paro Internacional de Mujeres, Lesbianas, Bisexuales, Travestis, Trans, Intersex y No Binaries, aseguraron que “sigue haciendo historia y no vamos a retroceder ni un solo paso en esta lucha. Nos pronunciamos y reclamamos la libertad inmediata de Nancy Montiel, una mujer trabajadora empobrecida de General Rodríguez, madre de doce hijes, acusada de homicidio sin pruebas, presa por haber denunciado un abuso sexual grupal”.

Sobre el abuso sexual en la infancia y adolescencia remarcaron que “existe y puede prevenirse. Los gobiernos y la Justicia son responsables. Acompañamos la convocatoria del día 14 de marzo por la libertad de Nancy en los tribunales de Mercedes. Exigimos la absolución para ‘Higui’ Analía de Jesús, una lesbiana del conurbano bonaerense que se defendió de una violacion correctiva grupal y hoy, a seis años del hecho, sigue en un juicio totalmente injusto. Nos solidarizamos con la convocatoria y llamamos a movilizarnos en los tribunales de San Martín el próximo 15 de marzo, en la primera audiencia del juicio”.

Por último, enfatizaron que “hoy aquí somos muches, pero sabemos que no estamos todes: en Argentina cada 28 horas nos arrebatan a une compañere, y la justicia patriarcal y el Estado son responsables. En este escenario, en estas condiciones, todavía nos seguimos preguntando ¿Dónde está Tehuel de la Torre?”

