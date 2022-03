Este martes 8 de marzo se conmemoró un nuevo Día Internacional de la Mujer. En ese contexto, el Comité Luján de la Unión Cívica Radical homenajeó a Ruth Fernández de Monjardín de Masci, maestra y política argentina que falleció el 25 de febrero a los 94 años.

El presidente de la UCR local, Ezequiel Pérez Naveiro, quien ofició de anfitrión, dio apertura al acto recibiendo a los presentes. Y con micrófono en mano y dirigiéndose a ellos, esbozó que “esta conducción partidaria tiene el orgullo de haber promovido el primer homenaje de los cientos que le van hacer a Ruth”.

Y agregó: “Porque van a pasar décadas, nosotros no vamos a estar mas, pero a Ruth Fernández de Monjardín se la seguirá reconociendo y recordando”.

Luego tomó la palabra María Teresa Tartaglia, quien se definió como “discípula de Ruth”. La reconocida docente, exdirectora provincial del Complejo Museográfico Enrique Udaondo y con destacada trayectoria en la Unión Cívica Radical de nuestra ciudad, comentó anécdotas personales vividas con Ruth de Monjardín y brindó detalles precisos de la trayectoria y del paso por esta vida de la exdiputada nacional.

Posteriormente, Matilde Serrano, integrante de la promoción “Ruth 65” de la Escuela Normal, leyó una emotiva carta que reflejaba el sentimiento particular de un grupo de alumnos que la acompañó hasta sus últimos días.

Sobre el final, Ezequiel Pérez Naveiro junto a María Teresa Tartaglia, Matilde Serrano y Rubén Masci, hijo de Ruth y quien se encontraba visiblemente emocionado, descubrieron un banco con una placa recordatoria que está ubicado en el Jardín del Renovado Comité de Distrito Luján de la Unión Cívica Radical, ante la presencia de un nutrido grupo de vecinos, amigos y allegados a la gran referente de nuestra ciudad.

Ruth, maestra y política argentina

Ruth Fernández de Monjardín de Masci (Luján, 5 de junio de 1927) fue una maestra y política argentina. Se desempeñó dos veces como subsecretaria del Menor y la Familia de la Nación en gobiernos de facto y como diputada nacional por la provincia de Buenos Aires entre 1987 y 1991, como integrante del Partido Federal.

Nació en Luján en 1927, hija del político radical Federico Fernández de Monjardín y de Adela Luchetti.

En 1944 se recibió de maestra y hasta 1950 estudió filosofía en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Allí participó en el centro de estudiantes, siendo presidenta en dos períodos. Ejerció la docencia en la Escuela Normal de Luján.

Militó en la Unión Cívica Radical (UCR) hasta la división del partido entre la Unión Cívica Radical del Pueblo y la Unión Cívica Radical Intransigente. En el gobierno de Oscar Alende, fue subsecretaría de Acción Social del Ministerio de Acción Social de la provincia de Buenos Aires, entre 1959 y 1960.

En marzo de 1971, durante la presidencia de facto de Alejandro Agustín Lanusse, fue designada titular de la recién creada Subsecretaría del Menor y la Familia del Ministerio de Bienestar Social de la Nación, encabezado por Francisco Manrique. Fue la segunda mujer en integrar un gabinete del gobierno nacional alcanzando el rango de subsecretaria. Ocupó el cargo hasta la salida de Manrique del ministerio. Regresó al mismo cargo, pero en el renombrado Ministerio de Acción Social de la Nación, en julio de 1982 durante el gobierno de facto de Reynaldo Bignone en el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, siendo designada por el ministro Adolfo Navajas Artaza.

En 1973 se había unido al Partido Federal fundado por Manrique. En las elecciones provinciales de 1983, fue candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires por la Alianza Federal. Acompañada por Gerardo Antonio Ancarola, la fórmula quedó en quinto lugar con el 0,63 % de los votos.

En las elecciones legislativas de 1987 fue elegida diputada nacional por la provincia de Buenos Aires en la lista de la UCR, integrando la Convergencia Programática de Raúl Alfonsín. En la cámara formó parte del bloque del Partido Federal y un interbloque de partidos provinciales, finalizando su mandato en 1991.

En 2009 volvió a afiliarse a la UCR. En 2016 fue homenajeada por el Concejo Deliberante del Partido de Luján.

También fue miembro del Círculo de Legisladores de la Nación.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!