Tal como sucedió el lunes, este miércoles se realizarán cortes de tránsito programados en la zona céntrica e histórico basilical. El motivo es por el rodaje de una película que se llevará a cabo durante este mes en nuestra ciudad.

En ese contexto, se realizarán cortes de tránsito automotor y peatonal dinámico en diversas intersecciones de calles.

Corte automotor:

– Mitre y avenida Julio Roca, de 7 a 19, corte total.

– 9 de Julio y las Heras, de 7 a 19, corte total.

– Padre Salvaire e Ituzaingó de 7 a 19, corte total.

Corte peatonal dinámico:

El corte peatonal se realizará en la vereda del parque de diversiones solamente cuando sea necesario para las tomas.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!