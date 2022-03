El viernes pasado se reunió de manera virtual la Asamblea de Afiliados/as de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Luján, con el objeto de analizar la propuesta salarial realizada por el gobierno nacional y el CIN y, sobre esa base, mandatar a los delegados/as para el Congreso Extraordinario de la CONADU Histórica de este lunes. Además, la consulta electrónica realizada por la ADUNLu arrojó el siguiente resultado: 68.8% por no aceptar la oferta y 31.2% por aceptar la propuesta.

Y luego de un extenso intercambio y deliberación, por unanimidad la asamblea resolvió “rechazar la oferta salarial y proponer al Congreso una medida de fuerza nacional, con paro y movilizaciones (con delegaciones al Ministerio de Educación y en cada Universidad) para el 15 de marzo como el inicio de un plan de lucha que defienda el salario”, señalaron.

Además, la asamblea consideró que esta primera oferta realizada por el gobierno “no cubre las necesidades y los reclamos salariales elementales del sector, tales como:

– Salario del Cargo Testigo (Ayudante 1º con semiexclusiva) igual o mayor a la canasta oficial;

– Un porcentaje global de aumento inicial que, al menos, iguale las estimaciones inflacionarias previstas para el año en curso (superiores al 50%)

– La necesidad de que la cantidad de cuotas o tramos de aumentos sean menores y acumulativos

– La introducción de una cláusula de indexación salarial automática (“gatillo”) si la inflación supera el porcentaje de aumento previsto en el acuerdo

– La continuidad y el aumento del bono por conectividad

– Un plan de recomposición salarial tendiente a recuperar una pérdida salarial estimada en el 30% entre 2015 y 2021

Jornada nacional de protesta

Y este lunes, finalmente, el Congreso de la CONADU Histórica resolvió rechazar la oferta salarial del gobierno y convocó a una jornada nacional de protesta para este martes.

“En la jornada de hoy se reunió el Congreso Extraordinario de la Federación, que sesionó de manera virtual con participación de casi un centenar de Congresales pertenecientes a 26 Asociaciones de Base. En función de los mandatos emanados de las asambleas y consultas a la docencia universitaria y preuniversitaria, el máximo órgano de la CONADU Histórica resolvió por mayoría rechazar la última oferta salarial formulada por el Ministerio de Educación de la Nación en la Paritaria del sector para el período 2022-2023”, señalaron desde la CONADUH.

Y recordaron que “la misma consistió en un incremento del 41% escalonado en 4 tramos no acumulativos: 13% en marzo, 12% en junio, 6% en agosto y 10% en septiembre, con revisión en septiembre”.

En ese contexto, el Congreso evaluó que la oferta “resulta insuficiente, en especial en el primer tramo, considerando que es inferior a lo acordado con los otros niveles educativos en la Paritaria Nacional Docente”.

Por otro lado, rechazaron la eliminación del bono por conectividad que se venía percibiendo hasta marzo, inclusive, “dado que a pesar del regreso cuidado a las actividades presenciales, la modalidad virtual persistirá por varios meses, quedando a cargo del bolsillo de las y los docentes el sostenimiento económico de las herramientas tecnológicas”.

La delegación paritaria de la Federación asistirá mañana a las 15 a la reunión convocada por la Secretaría de Políticas Universitarias, con el mandato de reclamar una mejora en la oferta oficial.

Asimismo, habrá en todas las Asociaciones de Base “acciones de visibilización de las demandas en una Jornada Nacional de Protesta que impulsarán con diversas modalidades”, indicaron.

Finalmente, entre otras resoluciones, el Congreso ratificó la postura de la Federación en contra de la firma del acuerdo entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional, que ya tiene media sanción en el Congreso de la Nación, al tiempo que repudió la represión a las protestas y convocó a la docencia a sumarse a las movilizaciones que se realizarán para expresar el rechazo.

