En este momento, ahora mismo, pueden estar con hambre. Pueden en esta semana de lluvias anunciadas, estar sin poder evitar que el agua se meta por entre los agujeros de las chapas. Pueden tener más frío que ayer y menos que mañana.

La casa es apenas un lugar cercado con chapas y nylon. Materialmente hay poco, casi nada. Aunque tienen algo y mucho: amor familiar, claro, ese que rodea a esa mamá y sus cuatro hijos que están necesitando la ayuda, urgente, de quien o quienes puedan darles una mano.

Y ahí, apareciendo con la solidaridad, este grupo de personas que ya el año pasado construyeron a base de esfuerzo propio “la casita de Adriana y sus sobrinos”, una bien linda construcción en el barrio Padre Varela. Y esta misma gente, otra vez a fuerza de voluntad, está al frente de esta nueva campaña. En este caso, para Brigite y sus cuatro hijos.

Ver, estar, hacer

“A Brigite la conocimos porque cuando estábamos haciendo la casita de Adriana nos vino a pedir ayuda. Ella tiene cuatro pequeños -de 3, 6, 7 años y una beba de unos meses- y está completamente sola, sin familia ni pareja”, contaba a LUJANHOY Sol Esteban, parte de este grupo de amigos solidarios que así como lo hicieron en otra oportunidad, ya están al frente de esta tarea de darle un alivio a esta vecina de Luján, de nacionalidad boliviana, que vive en la Argentina desde hace varios años.

“Ella comenzó a hacer los trámites para su documentación pero aun no la tiene, con lo cual no cobra ninguna asignación. Por este tema tuvimos varias reuniones con la Municipalidad pero no nos dan solución ni tampoco hay una persona en particular que se ocupe del tema. Supuestamente ya salió su DNI pero ya fue a querer retirarlo a Pilar dos veces y le dicen que no lo encuentran. Ella recién hace unos meses que tiene un celular que le dimos para que puedan ubicarla. Ella no tenía heladera, conseguimos una, sí tiene cocina pero no siempre garrafa para poder cocinar. Con cuatro ‘peques’ no puede ir a retirar la comida todos los días por una cuestión de logística pero nadie se la alcanza tampoco y si va de vez en cuando no le dan el plato de comida porque no la cuentan”, detallaba Sol con la palabra “desesperante” como palabra repetida pero precisa para realmente describir la situación.

“Es una situación desesperante. El Municipio le da una bolsa de comida, la cual retiramos entre los que podemos ir y se la alcanzamos. Y cada 20 días tenemos que salir a comprarle comida. Hace 15 días volví a hablar con el Municipio y me dieron algunas bolsas más, pero solo era para calmar el hambre de ese momento”, agregaba.

Para colaborar entre todos

En la campaña anterior que tuvo el objetivo logrado de hacerle un espacio digno para una tía que por cuestiones familiares se hizo cargo de 3 sobrinos , este grupo de amigos pudieron con sus manos, su tiempo y también la ayuda de colaboradores, darle ese hogar -desde lo material- que era tan necesario para esa familia. Ahora, nuevamente afrontan otra historia.

“Nuestra idea es poder hacer una piecita de 4×8. Tenemos pagas lo que serían las paredes con placas premoldeadas, pero necesitamos dinero para pagar la base y gente que quiera ayudar. Se necesita comida para ellos también y ahora que viene el invierno frazadas, porque el lugar donde viven es muy, muy humilde”. Sol terminaba de expresar estos detalles para LUJANHOY y le llegaban mensajes diciéndole que en ese momento la situación era muy angustiante. “Hoy ya no tienen más nada que comer ni pañales tampoco”.

¿Cómo mirar hacia otro lado? Y a la vez, ¿cómo sostener la ayuda de manera permanente para esta historia, para otras tantas que son similares? Porque este grupo de amigos solidarios tienen lo que hay que tener para sostener gran parte del mundo, el corazón.

Pero no tienen los recursos permanentes para que cada historia de grandes necesidades pueda tener la alegría del tiempo mejor. Por eso, piden la colaboración de la comunidad para ahora ayudar a Brigite y sus hijos.

Quien pueda hacerlo, debe contactarse con Sol Esteban al (11) 39349231 o Jimena Malmoria al (11) 38404803.

Hay una urgencia. Hay necesidad. Y lo primero que aparece es lo que hay y mucho: solidaridad.