Esta mañana, minutos después de las 10, se llevó a cabo el acto por el primer aniversario del Destacamento N° 2 de Bomberos Voluntarios, ubicado en la localidad de Open Door.

Durante la actividad, a la que asistieron vecinos, familiares, instituciones y autoridades, se presentó al personal que trabaja en el Destacamento, cuerpo que está integrado por personal masculino y femenino. Además, se realizó el descubrimiento de una placa alusiva, que fue colocada sobre el frente de la institución.

El bombero encargado del Destacamento es Alfredo Segovia, quien junto al intendente Leonardo Boto y el presidente de la comisión directiva de la asociación de Bomberos Voluntarios, Luis Goenaga, llevaron a cabo el descubrimiento correspondiente. Y a su vez, brindaron unas palabras alusivas a todos los presentes.

También asistieron al acto las banderas de Ceremonia del Cuerpo Activo, Cadetes, el Círculo de Bomberos Reservistas y la Banda de Música de los Bomberos Voluntarios de Luján “9 de Julio”.

Por último, desde la entidad entregaron un presente a la Agrupación Chalet de Open Door. Y al finalizar se invitó a los presentes a tomar un chocolate caliente.

