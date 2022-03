Tras la victoria ante Atlético Rafaela y el empate como visitante frente a Santamarina de Tandil, el Canario buscaba el martes pasado volver a ganar en el Estadio Carlos V, en el marco de la 7° fecha de la Primera Nacional. Pero en un partido parejo, Estudiantes de Buenos Aires aprovechó dos errores y se quedó con la victoria por 2 a 1.

Con la mirada puesta en volver a sumar de a tres, ahora, por la 8° fecha de la segunda categoría del fútbol argentino, Flandria visitó en Villa Crespo a Atlanta, que venía de igualar 1 a 1 con Gimnasia y Esgrima de Jujuy y se ubicaba 24° con siete puntos, dos más que el Canario que marchaba 34°.

El Canario y el Bohemio se enfrentaron en el estadio León Kolbowski, el cual le trae grandes y gratos recuerdos a Flandria. Sucede que en 2016, en el marco de la última fecha del torneo de la Primera B Metropolitana, igualó 0 a 0 con Atlanta, se consagró campeón y ascendió a la Primera Nacional. Aunque en esta oportunidad el que festejó fue el local.

En el inicio, Flandria ejerció presión en todo el ancho de la cancha y buscó salir rápido cada vez que la recuperaba, fundamentalmente con Benjamín Borasi y Franco Tisera. Y esa presión tuvo su premio a los 13 minutos, porque el Canario la recuperó en su campo, Joaquín Ibáñez picó perfectamente habilitado y se metió en el área. Y como Nicolás Ferreyra juntó marcas, Borasi apareció solo por el segundo palo, le dio de derecha y puso el 1 a 0.

En ventaja, Atlanta salió en busca del empate y Flandria empezó a jugar con más espacios. Así, Tisera tuvo el segundo pero el arquero del Bohemio le ahogó el grito.

Con el correr de los minutos, el local comenzó a prevalecer en el medio y a inclinar levemente la cancha. Y a los 44 minutos, Franco Perinciolo se hizo cargo de un tiro libre en la puerta del área, Juan Galeano picó habilitado ante la desatención de la última línea de Flandria, mandó el centro y Lungarzo tapó espectacularmente. Pero en el rebote lo igualó Matías Molina con un disparo alto.

En el complemento, al local le alcanzaron dos minutos para liquidar la historia. A los 8, Galeano abrió a la derecha con Juan Bisanz, el centro pasado que se fue cerrando contra el arco, superó a Lungarzo y dio en el palo. Y ante las dudas de los defensores de Flandria, Galeano a la carrera le dio fuerte y alto para establecer el 2 a 1. Y al minuto, tras sacar del medio y perderla, llegó otro ataque letal del Bohemio, Bisanz corrió hacia el área y sacó el remate bajo que se convirtió en el 3 a 1.

A pesar del duro golpe, Flandria siguió intentando hacer prevalecer su juego y salir rápido para acortar la diferencia. Y tras una buena arremetida, Joaquín Ibáñez encaró desde izquierda hacia el centro, se perfiló y sacó el remate que controló abajo el uno del Bohemio

Andrés Montenegro mandó a la cancha a Julián Ford por Ferreyra, Lautaro Gordillo por Franco Tisera y Alejandro González por Gastón Mansilla. Pero los cambios en Flandria poco modificaron y los realizados en Atlanta le sirvieron para poner el partido en un freezer y esperar que los minutos se consuman. Así, el Canario sufrió una nueva derrota producto de sus errores.

Síntesis

Flandria: Juan Manuel Lungarzo; Mariano Puch, Fermín Antonini, Tomás Mantia y Nicolás Henry; Tomás Bottari, Gastón Mansilla, Franco Tisera y Joaquín Ibáñez; Benjamín Borasi y Nicolás Ferreryra. DT: Andrés Montenegro.

Goles: PT 13m Benjamín Borasi (F) y 44m Matías Molina (A); ST 8m Juan Galeano (A) y 9m Juan Bisanz (A).

Cambios en Flandria: ST 15m Lautaro Gordillo por Franco Tisera y Julián Ford por Nicolás Ferreyra, 21m Alejandro González por Gastón Mansilla y 30m Matías Montejano por Benjamín Borasi y Juan Barbieri por Tomás Bottari.

Arbitro: Sebastián Zunino.

Cancha: León Kolbowski (Atlanta)

En la Villa

Ahora, por la 9° fecha, Flandria recibirá en el Estadio Carlos V a San Martín de San Juan, que viene de golear por 3 a 0 a Gimnasia y Esgrima de Jujuy y marcha 14° con 10 puntos, cinco más que el Canario que está 35°.

