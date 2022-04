Por la 8° fecha de la Primera Nacional, el Canario visitó el lunes pasado a Atlanta. Tras la derrota ante Estudiantes de Buenos Aires, intentaba volver a sumar de a tres ante un rival que tampoco atraviesa su mejor momento. Y si bien se puso en ventaja con un gol de Benjamín Borasi, otra vez cometió errores defensivos y el local le ganó por 3 a 1.

Con el objetivo de dar vuelta la página y empezar a hacerse fuerte de local para salir de los últimos puestos de la tabla, ahora, por la 9° jornada de la segunda categoría del fútbol argentino, Flandria recibirá en el Estadio Carlos V a San Martín de San Juan, que viene de golear por 3 a 0 a Gimnasia y Esgrima de Jujuy y marcha 14° con 10 puntos, cinco más que el Canario que está 35°.

Este partido comenzará a las 15.30 y será arbitrado por Gastón Monsón Brizuela.

Respecto del equipo, el técnico Andrés Montenegro mantendría dos dudas: en el medio, la continuidad de Tomás Bottari o el ingreso de Matías Montejano; mientras que en el ataque, Nicolás Ferreyra o el regreso del recuperado Lautaro Gordillo.

Por lo tanto, Flandria formaría con: Juan Manuel Lungarzo; Mariano Puch, Fermín Antonini, Tomás Mantia y Nicolás Henry; Tomás Bottari o Matías Montejano, Gastón Mansilla, Franco Tisera y Joaquín Ibáñez; Benjamín Borasi y Nicolás Ferreyra o Lautaro Gordillo.

