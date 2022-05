El Jardín Maternal y de Infantes “Belén” no está solo, hay un grupo de padres que lo abrazan en la esperanza de sostener su funcionamiento, no solo porque están conformes con la atención y educación brindada, sino porque ante un cierre del mismo aparecería la dificultad de conseguir la matriculación en otro Jardín para la continuidad del ciclo educativo de sus hijos en el Nivel Inicial.

Y esta situación se debe a la decisión tomada por parte de la institución -de gestión privada-, que ante la severa crisis actual han comunicado el cierre del espacio educativo por un problema principal y único: la economía, lo que no les permite hacer frente a los gastos de inversión y mantenimiento, como tampoco al sostén del personal educativo.

Ante la noticia de esta situación, un grupo de padres decidió difundir el pedido de colaboración para intentar sostener el espacio educativo: “El Jardín Maternal y de Infantes ‘Belén’, ubicado en Tucumán 529 de la localidad de Open Door, abrió sus puertas en 2017 y si no revertimos la situación tendrá que cerrar, ya que se hace imposible solventarlo. Si bien nace a través de la Comunidad Cultural Cristiana, es un establecimiento abierto a toda la sociedad, orientado a promover valores bajo un marco de contención social basado en la educación escolar. La crisis económica de los últimos tiempos, el contexto inflacionario y la falta de recursos han tornado imposible poder afrontar el pago de los sueldos y las cargas sociales, teniendo en cuenta que el valor de la cuota es mucho menor a lo que debería cobrarse, pero es la única forma de poder mantener una matrícula accesible para nuestros vecinos. Las autoridades del Jardín se ven obligadas a cerrarlo, para evitar contraer futuras deudas. Por ello, ante esta situación los padres hemos decidido voluntariamente iniciar una campaña para recaudar fondos que permitan la continuidad del Jardín y la escolarización de nuestros pequeños. Sin más, les pedimos por favor nos ayuden a salvar al ÚNICO jardín maternal y de infantes de Open Door, que con mucho amor han construido priorizando siempre la función social y educativa en nuestro pueblo. Compartimos las posibles alternativas para recibir colaboraciones económicas”, mencionan en el comunicado.

Y en ese sentido, detallan los medios para recibir colaboración:

Importante: se emitirá un recibo oficial bajo la normativa vigente (Resolución General 1415/2003 ANEXO I Apartado “A”, Inciso “K”).

“La Fundación se encuentra exenta del impuesto a las Ganancias y las donaciones pueden ser deducidas de dicho impuesto, conforme a las previsiones del Artículo 81 inciso c) de la Ley de Ganancias”, sostiene en el comunicado la Comisión de Padres.

Preocupación

En diálogo con el programa radial “El Expreso Semanal” y LUJANHOY, Vicky Garrote, integrante de la Comisión de Padres, explicaba: “A nosotros nos mandaron un comunicado el jueves pasado diciéndonos que iba a haber una reunión de padres con el representante legal, hasta el momento no sabíamos nada y cuando llegamos nos encontramos con esta noticia de que no pueden seguir adelante porque la situación económica no los acompaña. Tampoco pueden aumentar mucho la cuota porque no se podría pagar. Es un Jardín sin subvención estatal, hay chicos becados y aún con el pago de las cuotas de matrícula, no alcanzan a pagar ni un cuarto de los gastos”, contaba, al tiempo que también señalaba que lógicamente se perderían diferentes puestos de trabajo de personal docente y no docente que actualmente realizan sus tareas en la institución.

“Desde las autoridades del Jardín se tomó la decisión rápido porque al día de hoy tienen un libre deuda impecable y justamente, para no generar deuda es que el cierre sería cuánto antes”, añadía.

Desde la Comisión de Padres, en reunión con el contador del Jardín, se pidió un plazo de un mes para el intento de la continuidad, por lo que se le dio forma al comunicado en el cual relatan la situación y detallan la manera en que se puede colaborar. Colaboración que tuvo en primera instancia la ayuda de diferentes comercios, los cuales propusieron realizar donaciones con las que se organizará una rifa para poder ir recaudando los fondos necesarios en este objetivo de lograr que no cierre el Jardín, algo que de suceder, complicaría la posibilidad de conseguir matrícula en otro lugar.

“Si cierra el Jardín, los chicos que pertenecen a Maternal se quedan afuera y a los que pertenecen al ciclo obligatorio -chicos de 4 y 5 años- se les hace un pase al jardín estatal de Open Door. El problema es que hay una demanda muy grande, con demora para el ingreso de nuevos alumnos”, decía Garrote ante la posibilidad de no contar con matrícula disponible.

Son 21 familias que están inmersas en esta preocupación ante el posible cierre del espacio educativo elegido para sus hijos e hijas. Por eso, para mayor información los interesados en colaborar pueden contactarse al Facebook “Jardín Maternal y de Infantes Belén” para conocer más detalles de esta situación y la tarea del intento de salvarlo.