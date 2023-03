Con misas en la Basílica Nacional, encuentros interreligiosos y celebraciones en todo el país se conmemoran los 10 años de pontificado del Papa Francisco, que se cumplen el próximo lunes.

Luján es el epicentro de las celebraciones durante este fin de semana, donde los Hogares de Cristo -una iniciativa pastoral de los curas villeros para la población vulnerable- festeja además sus 15 años de vida, cerrando una marcha federal que recorrió el país durante todo un año.

A mediados del año pasado, comenzó la peregrinación por todo el país para visitar y enlazar a todos los hermanos y hermanas de los centros barriales de toda nuestra patria. Es por ello que el Papa Francisco envió un mensaje en ese tiempo para compartir durante el encuentro, que fue proyectado para todos los presentes.

La federación que nuclea a los Hogares -que encabeza el padre José María “Pepe” Di Paola- organizó para este sábado al mediodía en el Cabildo de Luján la firma del compromiso “Ni un pibe ni una piba menos por la droga”, a la que fueron invitados dirigentes políticos, sociales y de derechos humanos.

En ese marco, estuvieron presentes, entre otros, el Presidente de la Nación, Alberto Fernández; el padre “Pepe” Di Paola; el activista, artista plástico y Premio Nobel de la Paz en 1980, Adolfo Pérez Esquivel, y el intendente Leonardo Boto.

Tras entonarse las estrofas del Himno Nacional Argentino, la actividad comenzó con la proyección de un video con palabras del Sumo Pontífice, quien destacó que el valor simbólico de la jornada: “Es una peregrinación de esperanza. ‘Ni un chico menos a causa de la droga’ es una peregrinación testimonial. Miren lo que con ayuda de Dios se pudo hacer, es una peregrinación constructiva. Esos son los mensajes de los 15 años de los Hogares de Cristo. Y una esperanza: hay tiempo, se puede contra la delincuencia de la droga que destruye, se puede abrir una alternativa. Los Hogares de Cristo no son solo una mano para levantar sino también el cariño, un hogar donde rearmarse y fortalecer la vida para volver a insertarse de otra manera en la sociedad”.

Y luego el padre Nicolás “Tano” Angelotti llevó a cabo la bendición. Angelotti es integrante de la comisión de Hogares de Cristo y sacerdote del equipo de curas villeros.

Tras la bendición, se invitó al intendente de nuestra ciudad, Leonardo Boto, a brindar unas palabras de bienvenida a todos los que se encontraban en el Salón Cultural. “Les deseo un muy buen encuentro a los casi 10.000 pibes y pibas que están en Luján, en la Villa Marista, festejando este aniversario”, dijo.

Y apuntó: “No nos podemos permitir una sociedad con descartados, con muertos en vida. Y Hogares de Cristo es una respuesta auténtica a todo esto”, dijo.

Minutos después, se proyectó un video de lo que fue la inauguración de los Hogares de Cristo por el entonces Cardenal Bergoglio, ahora Papa Francisco, hecho que sucedió en marzo de 2008.

Luego, un hombre y una mujer dieron su testimonio de vida tras recuperarse de su adicción en los Hogares de cristo. Allí, aprovecharon para compartir su historia de vida.

EN VIVO | El presidente Alberto Fernández (@alferdez) firma el compromiso "Ni un pibe, ni una piba menos por la droga" en Luján, Provincia de Buenos Aires. https://t.co/PrzSgTxBP2 — Casa Rosada (@CasaRosada) March 11, 2023

“En la peregrinación que llevamos adelante pudimos comprobar que a lo largo del país este grito de “ni un pibe menos por la droga” es aceptado desde la base de que todos podemos hacer algo, pero además desde la prevención y la recuperación hay muchos argentinos que si se unen y trabajan orgánicamente pueden lograr resultados muy positivos. Es lo que llamamos la comunidad organizada, las organizaciones del pueblo que trabajan con seriedad junto al Estado para transformar la realidad”, afirmó Di Paola.

Y con la mirada puesta en las próximas elecciones, convocó a “toda la dirigencia argentina” a trabajar bajo el lema “ni un pibe menos por la droga”. “Es un tema de vida o muerte, ojalá todos podamos ver de qué manera podemos trabajarlo mejor. Hay mucho para hacer y se puede hacer. Están las balas de los narcos, pero también la voluntad de un pueblo que quiere transformar sus barrios en lugares donde los chicos puedan crecer sanamente, pero también la alegría de los jóvenes recuperados”, completó.

A continuación, en representación de todos los argentinos y argentinas se invitó al Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, a firmar el acta compromiso “por la independencia de la esclavitud de las drogas de las y los jóvenes en situación de vulnerabilidad”, firmada en primer lugar por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, “en representación de todos los argentinos y argentinas”.

Luego, se compartió un mensaje de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Y minutos después, tras estampar también su firma, habló el Presidente de la Nación, Alberto Fernández.

“Los 40 años de democracia nos comprometen, nos obligan a ser parte. La democracia es el camino ideal para recuperar la paz, para terminar con los desencuentros. Argentina necesita terminar con los desencuentros y recuperar la paz. Necesita terminar con los insultos, los agravios, necesita que volvamos a hablarnos y escucharnos. Terminar con el narcotráfico y ayudar a los caídos”, remarcó Fernández.

Por su parte, afirmó que estuvo “muchos años enojado con la Iglesia porque la veía muy alejada de los pobres y de sus necesidades”. Y agregó: “Algún día se lo dije a Francisco cuando era Bergoglio y él me dijo que no podía hacer mucho en ese entonces. Cuando lo vi por primera vez como Francisco le dije: ‘Ahora no tiene excusa, es el jefe de la Iglesia’. Y la verdad es que hizo algo maravilloso. Francisco me hizo volver a creer en la Iglesia”.

Sobre la droga y el narcotráfico apuntó que “está claro que hay que estar presente y que la presencia militar y policial no es suficiente. Está claro que lo que más falta hace es que desaparezcan los corruptos que se han enquistado en el Estado”. Y añadió: “Hoy la droga es un problema grave en la Argentina, un crimen que se mete dentro del Estado y corrompe, y ahí encuentran mecanismos de protección para seguir traficando drogas y generando víctimas. Tenemos que trabajar para que desaparezcan esos corruptos que los defienden”.

Otras actividades

Junto a Cáritas Argentina y la Unión de Clubes Parroquiales, a las 16.30 habrá una marcha desde la rotonda Ana de Matos hacia la Basílica, donde a las 18 se celebrará una misa que encabezarán el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Oscar Ojea, y Di Paola.

Con el lema “En unión y con alegría, junto al Papa Francisco, un argentino mundial”, la misa será concelebrada por medio centenar de curas villeros y de barrios populares.

En ese marco, se conocerá un mensaje enviado por el Papa Francisco para la ocasión y luego, desde las 20 tendrá lugar el gran cierre musical en la plaza Belgrano con las actuaciones de Ramón “Palito” Ortega y Nahuel Pennisi.

En tanto, este domingo a las 11 las dos regiones pastorales Buenos Aires y Platense realizarán otra misa en la basílica de Luján, que será presidida por el arzobispo de Buenos Aires y cardenal primado de la Argentina, Mario Poli; y concelebrada por el obispo de Luján Jorge Eduardo Scheinig, junto a otros obispos y sacerdotes.