Esta martes, las escuelas secundarias 7 (exComercial) y 20 de nuestra ciudad fueron beneficiadas a través del programa Conectar Igualdad. En ese marco, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, entregó 251 netbooks.

Junto al intendente Leonardo Boto, el mandatario provincial realizó una entrega simbólica ante más de 250 alumnos y alumnas de ambos establecimientos educativos. Allí, aprovechó para brindar un mensaje a los jóvenes sobre el programa y las acciones concretadas en materia de educación durante su gestión.

Previo a la entrega, y ante la presencia de autoridades provinciales y municipales, directivos de las escuelas, auxiliares, padres y alumnos, habló el intendente Leonardo Boto, quién remarcó la importancia de “estas computadoras, porque sirven para conectarse, para estudiar. En buena hora llegan, sobre todo, porque podemos llegar a tantos jóvenes”.

“Esta escuela es muy especial, ha recibido muchas obras igual que muchas escuelas del distrito. Todas las escuelas de Luján han tenido obras y se han hechos mejoras”, remarcó el jefe comunal de nuestra ciudad.

Por último, Boto pidió a los jóvenes “cuidarlas pero aprovechen a usarlas a las ‘compu’, que para eso están”.

En esa línea, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, agradeció “a Leo (por el intendente) por recibirnos siempre en Luján”. Luego, leyó una carta que le entregó la directora, quién remarcó las obras realizadas la y asistencia alimentaria completa con la que cuenta el establecimiento educativo.

“Yo creo en la educación pública. Obvio que falta un montón y hay mucho por hacer, además de mayor inversión pública pero no puede ser que vengan unos pocos a decir que todo es un desastre y que no se hizo nada. Creo que en la educación y creo que con educación hay más igualdad. Agradecer y decir que hicimos todo esto en esta escuela porque creemos en la educación pública”, sostuvo el mandatario provincial.

A su vez, Kicillof recordó que el programa Conectar Igualdad nació “allá por 2010. Todo el mundo sabe o entienden que la conectividad es clave pero también saben que el que está afuera de esa conectividad, se queda afuera de todo. No todos tienen la posibilidad de tener un celular o una computadora en su casa. Hay cosas que ya no dependen ni alcanza con el sacrificio y esfuerzo, como muchos dicen. Que muchas personas no puedan acceder a pesar de sus esfuerzos, para nosotros es injusto. Podes hacer sacrificio pero si no tenés las condiciones, no alcanza”.

Por último, el gobernador remarcó: “Nuestra intención es generar el piso de igualdad. Queremos que cada uno de ustedes pueda tener el futuro que quiere pero que también puedan disponer los medios”.