El ritmo de sus 6 años, es casi como el de muchos otros niños más. Aunque claro, sin sal en las comidas y esos tediosos estudios en cada viajecito a Capital ahí donde el Garrahan lo espera.

Seguramente le sonará raro el nombre o difícil de pronunciar para su tiempo de aprendizaje del leer y el escribir, pero sí sabe con certeza que ahí, en ese Hospital lo cuidan tanto, tanto… bueno, aunque nunca tanto como mamá Danna que lo acuna, lo protege y lo pone también a andar libre, cada día, cada nochecita, cada madrugada cuando seguramente tiene oído supersónico para escuchar ese latido amado de su pequeño Max, que es Máximo en sentido de inmensidad de esa esperanza que tienen y que tenemos toda la comunidad lujanense desde que supimos acerca de esta situación de salud que nos pone no solo a ser solidarios, sino también conscientes sobre un tema de suma relevancia: la donación de órganos.

“Qué lindo que todos nos unamos para sumar concientización acerca de la donación de órganos”, decía Danna Zárate Romero en el inicio de la charla que mantuvimos. Y continuaba con una síntesis de esta historia: “Yo lo llevaba todos los meses a los pediatras y me decían ‘está perfecto, no lo traigas tanto’. Pero el instinto de madre me decía ‘llevalo, llevalo’. Soy una mamá ahora de 24 años, muy inexperta en el tema, lo llevaba todos los meses porque lo veía bajo de peso. Justo cuando Max estaba en Gualeguay, de donde somos y donde vive su papá, tenía mucho moco, mucha fiebre, entonces le tocó llevarlo al pediatra que también lo atiende ahí, porque como somos padres separados, tiene pediatra acá en Luján y allá. Ese pediatra le hizo una placa, le vio el moco en los pulmones pero también le vio el corazón más grande de lo normal. Ahí ya me volví loca. No podía ser, si lo llevaba todos los meses, ¿cómo me decían esto a los 5 años del nene? Y bueno, su papá me lo trajo a Max y le llevé la placa a su pediatra, de ahí nos derivaron al cardiólogo y de ahí hicimos otro estudio y con ese estudio me fui al Garrahan”.

Y añadía: “Ahí ya a la primera consulta había un montón de médicos alrededor de Max repitiéndole el estudio y lo derivaron a la que hoy ya es su doctora de cabecera. En la segunda consulta ya nos dijeron que tiene Miocardiopatía Restrictiva y necesitaba un trasplante, que tenía que ser trasplantado para seguir viviendo”, decía con el dolor en las palabras pero el amor tan fuerte que la hace, justamente, más fuerte.

“Para nosotros es un privilegio cómo está esperando Max el corazón, porque lamentablemente otros niños tienen que esperarlo conectados a muchas máquinas o les falta oxígeno. Pero Max gracias a Dios está en casa, hace una vida tranquila, no tuvo ningún síntoma, pero él está esperando su corazón, nada más y nada menos”, remarcaba.

Los latidos a seguir

Como los pasos a dar, en esta historia, hay latidos audibles que aún cansados, suenan a esperanza. Porque hay una infancia que da golpecitos ahí adentro pidiendo más camino para juegos.

“Quien ve a mi hijo ahora, ve a un nene normal, siendo que en cualquier momento puede fallar su corazón”, mencionaba Danna fuerte, triste, alegre, esperanzada, con angustia, con calma, con ansiedades, con amor. Por entre cada momento, amor.

“Hay días que te sentás y no podés creer lo que está pasando y la fortaleza es que hoy esté en su casa viviendo una vida medianamente normal. No sería lo mismo si estuviera en el Hospital. Pasa que si yo me debilito él va a seguir mis pasos. Mi fortaleza es verlo jugar, verlo reír, poder sacarlo a pasear aunque sea a dar una vuelta, disfrutar todos los días, en realidad eso tendríamos que hacerlo todos, disfrutar como lo hace Max porque no sabemos si hoy no es el último día de cada uno de nosotros” decía con laclaridadque le ha dado este título, tarea y oficio inmenso de ser mamá. “Gracias a Dios pudimos juntar laplata para el estudio, así que lo agradezco mucho”, señalaba acerca del valor de 158.000 pesos que abonaron recientemente y que llegó mediante una campaña solidaria, solidaridad que sigue siendo necesaria.

“El problema económico sigue porque yo siempre trabajé y ahora no puedo hacerlo, tenemos muchos gastos porque hay que ir seguido al Garrahan, hay días que te dicen que te tenés que quedar y hay que pagar hospedaje, el lado económico no está firme”.

Ante esta situación, la comunidad puede colaborar contactando a esta mamá al (2323) 274128 y donar lo que se pueda, toda suma es necesaria por más pequeña que parezca.

Y a la espera de los resultados de los últimos estudios, Danna también destacaba el necesario y urgente mensaje de la concientización: “La verdad me moviliza un montón toda la repercusión que tuvo la noticia de Max. Yo soy donante de órganos hace tres años, desde aquella vez que salió la posibilidad de hacerlo a través de la aplicación Mi Argentina. Uno por la calle no se cruza con un trasplantado o sí, pero no sabemos eso. Por eso la campaña de Max es para concientizar. Para que muchos más sepamos lo importante que es donar órganos a los niños porque no solo es mi hijo el que está esperando un órgano -que en este caso es el corazón- en otros casos otros órganos, hoyen día son más de 200 niños los que están esperando un órgano”.

Ante la necesidad de una toma de conciencia general, que atraviese la mirada y accionar de Estado, familias, comunidad, medios, trasplantados en un involucrarse de manera continua, la donación de órganos resulta absolutamente un tema de total relevancia.

“Es un tema muy doloroso para ambas partes. En nuestro caso hace dos meses que estamos en Emergencia Nacional, esperando el corazón”, sostenía Danna, al tiempo que agradecía: “No tengo palabras para agradecer tanto amor”.

Amor, claro, la historia tiene amor. Max lo disfruta y lo tiene a montones. La familia, la comunidad, quienes lo conocen y quienes no, están construyendo un abrazo inmenso que lo sostenga en la mejor infancia hasta que llegue ese momento cuando pueda tener en su pecho, finalmente, otro corazón con latidos nuevos.

Para mayor información

En lo que va del año y según datos oficiales del gobierno nacional, desde el INCUCAI informaron que 7.034 personas necesitan un trasplante para salvar su vida, 377 es la cantidad de trasplantes realizados este año y 3.5 es la cantidad de donantes por cada millón de habitantes.

En la Argentina se considera donante a toda persona mayor de 18 años que haya manifestado su voluntad afirmativa o que no haya dejado constancia expresa de una oposición. Para mayor información, ingresar en argentina.gob.ar/salud/donaciónorganos