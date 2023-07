Este sábado por la mañana, Marcelo Musso, el precandidato de Juntos por el Cambio en la lista de Patricia Bullrich, llevó adelante la presentación de su lista para competir en las próximas elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del 13 de agosto.

Al hacer uso de la palabra, Marcelo Musso relató que “nací y me crié en Luján. En mi vida me fijé metas y no tiempos, siendo así que llegué a estudiar y recibirme. Pero la realidad en la que vivía no estaba de acuerdo a mis pensamientos y entonces decidí involucrarme en la política. Y acá estoy poniéndole el pecho y defendiendo los intereses de los vecinos de Luján”.

“No vengo a estar cómodo, vengo a trabajar para ustedes, soy un empleado de ustedes y tengo noción de los problemas pero también de las soluciones para terminar con ellos”, remarcó dirigiéndose a los vecinos y vecinas presentes.

A su vez, agregó, “el gobierno actual nos vende una realidad maquillada, porque en toda la Argentina y acá en Luján se está viviendo mal, la gente tiene miedo de salir a la calle. Vivimos con inseguridad y contando las monedas para llegar a fin de mes, con una inflación de más del 120 por ciento”.

Por su parte, sostuvo que “estamos cansados de que nos vendan espejitos de colores. Por eso venimos a poner orden, a realizar los cambios necesarios para todos ustedes y que los vecinos puedan vivir bien”.

Y por último, enfatizó: “¡Es todo o nada! Nosotros venimos con Patricia Bullrich a ponerlo todo para sacarlos de esta realidad llamada ‘nada’ en la que vivimos”.

El evento contó con la participación de Luis Petri, precandidato a vicepresidente de la Nación, quien manifestó: “No tengo dudas de que Patricia Bullrich va a ser la próxima Presidente de todos los argentinos, de que Néstor Grindetti va a ser el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires y de que Marcelo Musso va a ser el próximo intendente de Luján”.

Y en esa línea, dijo que “estamos viviendo en una Argentina que nos duele. Una Argentina que sangra en Rosario, que vive con miedo en el Conurbano. Una Argentina que desde Ezeiza despide a sus hijos. Se necesita coraje para cambiar este país”.

Además, asistieron dirigentes de Juntos por el Cambio como Carina Banfi, Jaime Méndez, Juan José Esper, Rita Sallaberry, Martín Culatto y Hugo Reverdito.