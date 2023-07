– ¿Cómo surge el trabajo en conjunto entre los diferentes espacios políticos y que concluyó con la conformación de una lista encabezada por Marcelo Musso?

– En primera instancia, Somos Luján es parte de un armado provincial de un par de decenas de partidos locales de distintas ciudades, bajo el nombre de Vecinalistas BA, con los cuales compartimos una mirada similar acerca de la realidad con la cual nos enfrentamos a la hora de participar en la política local. Apuntamos en conjunto a ejes de gestión como la autonomía municipal, presupuesto participativo, boleta única de papel, etc., entre otros puntos en común. El compromiso, el trabajo y la responsabilidad de este equipo provincial, que es encabezado por el Dr. Juan Carlos Juárez, nos permitió ser convocados directamente por Patricia Bullrich para sumarnos a su espacio y competir en las presentes elecciones de este año. Por ello, finalmente es que se nos pidió que articuláramos los mecanismos necesarios para representar a Patricia a nivel local, siendo una parte importante de este armado que finalmente lleva a Marcelo Musso como precandidato a intendente y que integramos junto a otras fuerzas.

– ¿Qué le aporta Somos Luján a esta lista?

– Somos Luján le aporta a esta lista la capacidad, el compromiso y la transparencia de trabajar mancomunadamente bajo un eje fundamental y no negociable, que tiene que ver con hacer política, respetando un 100% los genuinos intereses de los vecinos. También le aporta la frescura de distintos actores que, si bien no estuvieron relacionados en su pasado con alguna función publica, son vecinos que tienen todas las ganas, la voluntad y la entereza para trabajar por cambiar la realidad de nuestra ciudad.

Somos Lujan es un espacio político de participación abierto, comunitario, representativo, creado por y para los vecinos.

– ¿Por qué esta lista debería ganar las elecciones?

– Esta lista que logramos conformar, y que competirá bajo este frente denominado “La Fuerza del Cambio”, llevando como precandidata a Presidente de todos los argentinos a Patricia Bullrich y como precandidato a intendente de todos los lujanenses también a un vecino como lo es el Dr. Marcelo Musso, tiene la capacidad de poder llevar adelante las batallas necesarias para competir con responsabilidad. Hemos confluido distintos actores que queremos trabajar por un Lujan mejor, con más seguridad, más salud, más trabajo y más transparencia. Creemos que esos son los ejes fundamentales donde el electorado podrá poner su voto de confianza en nosotros para llevarnos a realizar una gran elección.

– ¿Qué análisis hacés de la actualidad de Luján?

– Luján atraviesa el dolor de años de decadencia en distintas áreas, y problemáticas, que no han sabido ser abordadas oportunamente para evitar llegar al punto donde estamos hoy.- Tenemos un Lujan con una ola alarmante de inseguridad que afecta diariamente a nuestros vecinos, y la dirigencia actual no logra combatir con la seriedad y celeridad que debería hacerlo. En materia de Salud una Ciudad que ha depositado en la Provincia de Buenos Aires el derecho a la atención de nuestros habitantes. Y también observamos un crecimiento poblacional que no ha sido correctamente encauzado, y nos ha llevado a tener zonas precariamente urbanizadas que no cuentan con los servicios esenciales de agua y cloacas, entre otros aspectos.

– La inseguridad es uno de los principales ejes de campaña de la oposición. ¿Cómo se cambia esta situación?

– Se cambia con la firme decisión de cambiar las cosas, y no con la mirada tibia de la política y las fuerzas de Seguridad para con los delincuentes. El que comete un delito debe pagar la pena por lo que hizo. La Policía debe labrar las actuaciones necesarias para prevenir, disuadir y desmantelar la delincuencia. Y la política debe gestionar los recursos necesarios para tener más y mejor seguridad, más y mejor equipamiento y más y mejores recursos al frente de la fuerza. No se puede negar la realidad, hay que tener el coraje de enfrentarla. Por eso, el Dr. Marcelo Musso y este equipo llevará al Concejo Deliberante el análisis de esta situación bajo el proyecto de trabajar en una fuerza de seguridad propia de la ciudad, que tenga como eje fundamental prevenir el delito y llevarle más seguridad y tranquilidad a nuestros vecinos.

– ¿Cuál es la postura respecto de la situación del Basural Municipal y el proyecto de reconversión?

– Dentro de Somos Lujan estamos 100 por ciento a favor de la reconversión del Basural y la creación del Centro Ambiental. Pero para ello creemos necesario la conformación de una Comisión Reguladora Ad-Honorem que tenga por objeto el control del funcionamiento del Centro Ambiental, el control de los análisis de contaminación. Saber realmente qué pasa con los lixiviados (NdeR: sustancias líquidas que circulan entre los residuos que se encuentran principalmente en los vertederos), el venteo de gases y el reacondicionamiento de los residuos solidos que han sido “enterrados” y los que en el futuro se seguirán tratando. Y en última instancia ponernos a trabajar a la brevedad en la búsqueda de nuevas parcelas que nos permitan alargar la vida útil del presente proyecto, que este estimada para un periodo de tan solo 20 años.

– ¿Estás de acuerdo o en contra de la provincialización del Hospital?

– Desde el espacio que represento no estuvimos de acuerdo con la medida porque eso habla de la impericia que ha tenido el Estado municipal a la hora de gestionar la salud de nuestra ciudad a lo largo de estos años. La salud de nuestros vecinos es fundamental y no se soluciona regalando el Hospital a la provincia de Buenos Aires. Esta medida hará que para gestionar cualquier reclamo haya que ir a golpear las puertas del Ministerio de Salud de la ciudad de La Plata. Lo correcto hubiera sido que la Provincia construya un nuevo Hospital Regional y haber dejado en manos de la ciudad nuestro Hospital, con una atención diferenciada específicamente para los vecinos de nuestra ciudad.

– Más allá de ser uno de los principales referentes de Somos Luján, ¿quién es Cristian Alberti?

– Soy el hijo menor de una familia compuesta por cuatro hermanos. Soy alguien que nació en Lujan y vivirá toda su vida en esta ciudad. Estudié en la Escuela N°28 del barrio El Mirador, en la Escuela Comercial y me recibí finalmente de Licenciado en Administración en la Universidad Nacional de Luján. También soy esposo y padre de tres pequeñas princesas. Pasé la mayor parte de su vida viviendo en el barrio Parque Esperanza. Hoy en día, y desde hace unos años, también soy Pastor de la ciudad. Soy una persona que viene de un humilde lugar, pero que aprendió que la cultura del trabajo, del esfuerzo y la responsabilidad te llevan a un mejor lugar. Que nadie te regala nada y que en la vida hay que luchar. Por eso, y desde la sincera vocación de servir a los demás, me involucré en política y en Somos Lujan, para trabajar de forma comprometida y solidaria en favor de los vecinos de nuestra ciudad, con la firme convicción de que se pueden hacer las cosas con transparencia, idoneidad e integridad.

– ¿Y por qué querés llegar al Concejo Deliberante?

– Quiero llegar al Concejo Deliberante porque creo que aquellos que entendemos que tenemos una responsabilidad ética, moral y social de trabajar por el bien de los demás no podemos quedarnos sentados de brazos cruzados. Lo mas fácil sería mantenerse al margen de la realidad. Lo mas difícil es comprometerse, invertir tiempo, esfuerzo e ir para adelante. Por eso elegí comprometerme. No por mí, sino más bien por mis hijas, por mis vecinos, por mi gente. Las cosas no pueden seguir más como están. Y tanto desde el Concejo Deliberante como desde el Ejecutivo, llegado el momento, son algunos de los lugares desde donde podremos afectar positivamente las vidas de los demás. Ese es mi compromiso y acá estoy para llevarlo a cabo en favor de la gente de mi ciudad.