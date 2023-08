Este viernes por la mañana, vecinos de diversos barrios de nuestra ciudad se movilizaron hasta la Cooperativa Eléctrica y no ocultaron su malestar por las facturas que llegaron a los hogares, algunas de las cuales “duplican o triplican lo que se venía pagando anteriormente”, señalaron.

Es por eso que, con sus boletas en mano, se dirigieron minutos después de las 10 a la puerta de la Cooperativa Eléctrica para exigir una solución “urgente” o una repuesta ante el incremento de las tarifas.

Se trata de un reclamo idéntico al de otras oportunidades, como ocurrió en su momento con el “Aporte Capital” o la “refacturación” durante la pandemia.

Soledad, una vecina del barrio San Cayetano, contó que le llegó una factura en el mes de julio de 47.000, y en agosto de 48.000. “Ya vine a hacer el reclamo porque me facturaron 800 watts. Fueron a revisarme del medidor por reclamos míos, pero es imposible pagar esto. Hay que pagar, lamentablemente no dan ningún plan de pago”, sostuvo.

Adriana, a quien en julio le llegaron 18.000 pesos en la factura, ahora recibió en agosto una de 49.200 pesos. “De aporte capital es más de 8 mil pesos. Es una locura. Adeudo las dos porque estoy esperando que me digan que me hagan. No lo voy a pagar hasta tanto reviertan la situación”, apuntó otra de las damnificadas.

Por su parte, otro de los testimonios pertenece a un jubilado de 80 años que tras varios reclamos particulares y ninguna solución, hoy se había acercado a pagar la tarifa y se encontró con decenas de vecinos en la misma situación que él. “Soy jubilado, mi mujer está enferma, me vino el triple de lo que pago, es imposible. Cobro la jubilación mínima, no es justo pero si no la pago, me van a cortar la luz”, sentenció el hombre mayor de edad.

“Me vino más de 235 mil pesos de luz”

Sin embargo, el caso más impactante del reclamo fue el de un vecina que recibió una factura con el importe de más de 235 mil pesos. Es estudiante de abogacía, trabaja como acompañante terapéutica y, tal como remarcó, está imposibilitada de pagar esa suma.

En el desglose de la factura se puede ver que en esa cifra inalcanzable, el “aporte capital” aplicado por la Cooperativa está por encima de los 42.000 pesos. Ante esto, la vecina se sumó al reclamo con su boleta para compartirlo con los presentes.

Reunión con la Cooperativa Eléctrica

Finalmente, ante este reclamo, después del mediodía los vecinos fueron recibidos por el gerente y la jefa de facturación de la Cooperativa Eléctrica.

Por su parte, los vecinos crearon grupo de WhatsApp para mantenerse informados y estar atentos ante una posible nueva movilización a la sede de Humberto 863.