Cuánto, tanto, mucho de la tristeza de un animal abandonado se podría evitar. Cuánto de ese sufrimiento en las calles, cuánto de todo el hambre, cuánto multiplicado por la descendencia sin control, repitiendo la estampa del abandono en esos tantos cachorros que quizás no lleguen a tener la suerte de ser parte de una casa, de una familia.

Cuánto de los posibles accidentes en la vía pública, cuánto del peligro de las enfermedades zoonóticas, cuánto se evitaría si una campaña de esterilización masiva y sostenida en el tiempo se pusiera en funcionamiento desde el accionar del Estado.

Y porque debiera ser así y porque aún no se ha logrado, es que la gente de VeSPA (Vecinos por la Salud Pública Animal) grupo Luján está en la inmensa tarea del logro ni más ni menos que del cumplimiento de la Ley 13.879 y su decreto reglamentario 400/11, que prohíbe la eutanasia como método de control de la superpoblación animal, utilizando como único medio para ese logro la castración quirúrgica.

Y por entre actividades como difusión, recolección de firmas, diálogo con diversos funcionarios y visitas a las localidades para acercar a todos la temática, también llegaron al Honorable Concejo Deliberante el martes 22 de agosto para utilizar la banca abierta y, en ella, impulsar el proyecto de ordenanza presentado el 17 de abril de este año, “que pone en funcionamiento un programa ético, eficaz y económico de Castraciones Masivas. Es urgente que el Municipio comience a cumplir esta ley que terminará con el sufrimiento animal y los riesgos sobre la salud pública”, remarcaron desde VeSPA, detallando además el haber acompañado la propuesta con más de 5000 firmas de vecinos, en papel y por la página Change, uniéndose a este pedido.

Nos concierne a todos

Es la salud. La salud única, la que une la sanidad animal, la humana, la del ambiente. Es la salud pública la protagonista de este camino para concretar el programa de esterilización de perros y gatos y evitar la superpoblación.

“Creemos que la única forma de solucionar esto es con el Estado, la comunidad y los voluntarios, trabajando de manera conjunta”, decía a LUJANHOY Fátima López, miembro de VeSPA Luján, con quién dialogamos acerca de la banca abierta y de la tarea en general del grupo.

“Pedimos la Banca Abierta e hicimos uso de lo que el Estado provee. Y la referente de VeSPA Luján, María del Mar Álvarez, expuso la necesidad del cumplimiento de la ley provincial 13.879, que fue sancionada en 2008. Y reclamamos porque lamentablemente los municipios no han dado ni dan cumplimiento a esa ley”, apuntaba.

En esa línea, agregaba que “para que esa ley con este programa funcione, no se puede hacer de cualquier manera, sino que tiene que cumplir con ciertas características: el Municipio debe castrar de forma masiva el 20% de la población de perros y gatos; no tiene que ser arancelada porque es Salud Pública; tiene que ser temprana, o sea, antes del primer celo; extendida, llegando a cada localidad, barrio y zonas rurales; no tiene que ser discriminatoria, no importa raza, tamaño, edad”.

Y remarcaba: “El incumplimiento de esta ley trae consecuencias como el abandono, maltrato animal, sufrimiento, afecta también a la comunidad entera desde la rabia, parasitosis y otras enfermedades zoonóticas como así también mordeduras y accidentes de tránsito”.

Sobre la exposición en el Concejo, mencionaba: “Por todo esto, lo que les pedimos a nuestros concejales de Luján es que nos escuchen, porque queremos ser parte de la solución. Por eso mismo, en abril de este año llevamos un proyecto de ordenanza para crear una herramienta legal que plasme un programa ético, eficaz, económico de castraciones y transformarlo en una política de Estado municipal que se sostenga en el tiempo independiente de quien ejerza el poder ejecutivo. Esto es lo que genera es la oportunidad que el Municipio cumpla una función trabajando con la comunidad y con el voluntariado”.

Además, VeSPA sumó otro argumento para la certificación de la necesidad de este programa: ya existe y funciona de excelente manera en localidades como San Fernando, Lincoln, Adolfo Alsina, Tres Lomas, Lanús, Ayacucho, Las Flores, Saavedra, Chacabuco y Escobar, entre otras.

Y porque sería muy importante que Luján formara parte de ese listado, VeSPA viene uniendo esfuerzos en la difusión del tema: “Venimos trabajando desde hace bastante tiempo, difundiendo los conocimientos, lo que nosotros fuimos aprendiendo en estos años y nos hemos dado cuenta que falta información, tanto al funcionario como al proteccionista, por eso difundimos, pedimos reuniones con los funcionarios, vamos a los medios de prensa, usamos las redes. La comunidad debe tener la oportunidad de ser parte de la solución pero desde su rol, no suplantando al Estado sino acompañándolo. Para eso también juntamos firmas en papel y en una Change, anduvimos por diferentes lugares para charlar con los vecinos, recolectando firmas y la verdad que la respuesta de los vecinos es siempre la misma: quieren que las castraciones lleguen a los barrios, porque mucha gente tiene más de un animal y afrontar los gastos de esas castraciones es muy difícil”, decía Fátima.

Y a la espera del logro, siguen juntando firmas en la Change y en papel, organizando jornadas de charla con los vecinos en espacios públicos como el Parque San Martín, yendo a las localidades también para acercarse a todos los vecinos y mantenimiento activas sus redes sociales en Facebook e Instagram, donde la comunidad puede contactarlos y sumarse al pedido tan necesario como urgente: campañas de castraciones quirúrgicas que tengan el sostén del Estado y que se den en el marco de relevancia y prioridad de la salud. De la salud publica, ahí donde nos encontramos todos: Humanos y animales.