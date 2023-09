De la música, no se suelta. No la deja para después, no la silencia. A la música la sostiene y fortalece desde su talento y decisión de ser músico. De hacer música. De compartirla, porque siente y sabe que hay mucho por embellecer, desde la música.

Y una vez más, hay oportunidad para todo eso: “Simplemente vivo”, el espectáculo que Gerardo Viola prepara para que desde escena y por entre el público, la música sea la más linda alegría.

El evento musical será el 16 de septiembre y será para el músico un nuevo comienzo luego de haber revertido una grave situación de salud que lo mantuvo alejado de la posibilidad de cantar.

“Cuando no pude hacer música me sentí muy mal. O sea, es parte de mi vida y muchas veces es mi alegría interna. El no haber podido cantar por más de seis meses me dejó re mal, mi garganta no respondía y no podía recuperarme de la afonía que me dejó el tubo de oxígeno. Hasta pensé que no iba a cantar nunca más. Solo Dios tuvo y tiene en sus manos mi destino”, contaba Gerardo a LUJANHOY, haciendo referencia al tiempo tan difícil por el que pasó y del que pudo recuperarse también aferrándose a ese deseo de vivir con la música.

“La música para mí es el pulmón de mi vida, las ganas que no tengo a veces las encuentro en la música, es parte de mi día a día el hacerla y escucharla”.

Una vez más, al teatro

Ya está todo organizado para que la mitad de septiembre sea el momento preciso y que la voz de Gerardo Viola llegue al “Trinidad Guevara” una vez más, junto con sus músicos y artistas invitados, en un momento y lugar especial dentro del extenso andar del músico.

“Me presento en Luján, en zonas aledañas, pero también he llevado y llevo mi música a festivales y eventos de todas partes de Buenos Aires y otras provincias como Catamarca, Córdoba, Santiago del Estero. Donde puedo, allá estoy, siempre representando a Luján de mi corazón”, decía.

Y en esa línea, remarcaba el objetivo y sueño que fortalece esta propuesta en el Teatro Municipal: “‘Simplemente Vivo’ es parte de mis vivencias diarias. Más allá de vivir en carne propia la sensación de estar muy, muy grave, aprendí a ver que cada segundo en esta vida cuenta y es muy importante. Se que a veces no lo vemos pero es un hilo muy finito y es un segundo en el cual podés pasar a ser historia”, decía Gerardo, invitando entonces a que el público lujanense lo acompañe.

“Me gustaría que pudieran acompañarnos porque preparamos una noche especial, con artistas invitados de gran nivel. Son más de 10 años presentándonos en la Sala Oficial y este año culminamos un material que grabamos en 2019, que por motivos de la pandemia retrasamos la presentación. O sea, pisamos el teatro con CD nuevo, nuevas canciones y nos preparamos con todo para una gran presentación”.

Gerardo Viola y su “Simplemente Vivo” es la cita, a toda música.