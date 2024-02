Por la 1° fecha del torneo de la Primera C, Luján recibió el sábado pasado a Deportivo Paraguayo en el Estadio 1° de Abril del barrio San Emilio. Y allí se impuso por 2 a 1.

Ahora, con el objetivo de extender la racha ganadora y así seguir en la cima de la tabla, el equipo dirigido por Gerardo Garate visitó a JJ Urquiza.

Respecto del equipo, el técnico Gerardo Garate realizó una sola variante: Valentín Ciancio por el juvenil Diógenes Notta. Y en un primer tiempo entretenido y con llegadas claras, Luján fue el más peligroso. Sin embargo, el que golpeó y se fue al descanso en ventaja fue el local.

De entrada llegó la visita con un frentazo desviado de Antony Alonso. Pero Luján respondió con una larga corrida de Alfonso y el toque de derecha que superó al arquero pero se abrió y fue rechazado.

A partir de ahí se vio lo mejor del Lujanero, que presionaba, recuperaba, salía rápido y generaba peligro. Así, el arquero Álvarez se lo tapó a Facundo Rojas y después a Eladio Ramos tras una buena combinación por derecha con Gastón Albornoz.

Hasta que a los 29 minutos llegó el tiro de esquina, una gran atajada de Nahuel Valiñas y la aparición de Farid Jasni para poner el 1 a 0 en favor de JJ Urquiza.

Pese al gol, Luján siguió con su idea, pelota al.piso, Albornoz como eje del juego y Alfonso y Ramos con su movilidad inquietando a la última línea del local. Pero no estuvo fino en los metros finales.

En el complemento, Luján no pudo mantener la intensidad ni la claridad de juego de los primeros 45 minutos. Así y todo, inquietó con un remate desde afuera del área de Giacovino que rechazó el arquero.

Sin embargo, a los 2 minutos Antony Alonso habilitó a José Villalba y este definió cruzado desde adentro del área para el 2 a 0. Y después el palo le dijo que no a Alonso.

A los 10 minutos la tarde pareció aclararse para el lujanero, porque Adrián Alfonzo cruzó fuerte a Giacovino y el árbitro le mostró la tarjeta roja.

Pero no fue así, porque no pudo hacer pesar la superioridad numérica y JJ Urquiza, de contra, no aumentó la diferencia porque la pelota otra vez dio en el palo.

Pese a los cambios y las ganas de Luján, ya en tiempo de descuento Mateo Comignaghi puso el 3 a 0 para el local con un preciso remate al ángulo. Y en el quinto minuto adicionado, Gonzalo Cañete marcó el gol del honor para Luján. Así, cayó por 3 a 1 y se quedó sin invicto en el torneo.

Luján formó con: Nahuel Valiñas; <span;>Rodrigo Dinocco,<span;> Cristián Godoy, Maximiliano Antúnez y Valentín Ciancio; Eladio Ramos, Gastón Albornoz, Facundo Rojas y Marcos Giacovino; Pedro Alfonso y <span;>Rodrigo Ledesma<span;>. DT: Gerardo Garate.