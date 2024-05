La película Nahir se estrenó este miércoles 22 de mayo. Se trata de un thriller y drama de ficción basado en hechos reales que narra el caso de Nahir Galarza, una joven que fue condenada a prisión perpetua por matar a su novio en Gualeguaychú el 29 de diciembre de 2017.

Al momento del crimen tenía 18 años, fue condenada a prisión perpetua y se convirtió en la mujer más joven en recibir una pena de 35 años de cárcel en el país. Por este motivo, se trata de un de uno de los hechos más insólitos y polémicos de la historia judicial Argentina.

La película, que fue ideada por Lucas Jinkis, dirigida por Hernán Guerschuny y escrita por Sofía Wilhelmi, cuenta con la producción de Zeppelin Studio (Días de Gallos, Bilardo, el doctor del fútbol y Diego, el último adiós). Y con el reciente estreno, despertó un sinfín de preguntas respecto de este hecho.

Dentro de los personajes principales, se encuentra el papá de Fernando Pastorizzo, que en la ficción no es Fernando sino Federico. Y el actor que lo interpreta es ni más ni menos que el lujanense Martín Taboada, un artista de reconocida trayectoria.

La película que cuenta el caso de Nahir Galarza por el momento solo se puede ver por streaming. Está disponible únicamente por la plataforma Amazon Prime, que se encargó de la producción.

Este largometraje argentino está habilitado en más de 240 países y territorios a nivel mundial. Vale recordar que solo las personas que estén suscritas a esta plataforma podrán ver sus contenidos.

En diálogo con LUJANHOY, el actor lujanense Martín Taboada contó que “sabía que se estaban por rodar dos películas que me interesaban, una era El Eternauta y otra Nahir,: al primero no llegué al casting y cuando me convoca mi representante para Nahir éramos varios actores de los cuales quedamos solo dos, el actor que interpreta al juez y yo, que soy el padre de Fernando Pastorizzo, que en la ficción no es Fernando sino Federico. Finalmente, se grabó en julio del año pasado en Buenos Aires”.

En esa línea, contó que cada vez que le toca “grabar ya sea una publicidad, una novela o cine, siento una gran satisfacción y alegría. Esta película se estrenó en 240 países, es sin lugar a dudas un caso relevante en la sociedad y de gran importancia judicialmente”.

“En lo personal agradezco la posibilidad de haber formado parte de Nahir a Daniel Bertero, mi representante, María Laura Berch directora de casting y a mi familia que siempre me acompaña”, finalizó el lujanense.