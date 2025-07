Saluda, al pueblo de Luján. La mano al cielo sostiene a toda pintura, la calidez del gesto que lo acerca, a la gente. La esquina entonces, se hace infinita. No hay límite, ni siquiera el de la pared, porque la imagen trasciende y su protagonista, también.

La imagen del Papa Francisco tiene materialidad desde el arte también infinito de la artista plástica, docente y muralista, Amy Rena que nos tiene acostumbrados…no, más que acostumbrados, nos tiene a la espera del asombro renovado cada vez que sus obras aparecen siempre dándole belleza a nuestra ciudad.

Esta vez, en la esquina de 9 de Julio y 25 de Mayo, donde desde hace poco más de 1 mes, el saludo del Papa se reparte y llega a quien pasa o se detiene.

CELESTIAL

Así definía la artista Amy Rena a la imagen que iba a pintar: “…es como todo muy celestial” y desde esa mirada y certeza fue que diseñó cómo sería el mural que llegó a concretarse un poco o mucho, por el mismo sentir de los lujanenses.

“Lo que pasó fue que me lo pidió mucha gente, antes y después que el Papa muriera y bueno, pensé que si la gente lo pedía por algo sería. Ahí entonces fue ponerme todo el tiempo delante mío que lo tenía que hacer”, decía la autora del mural que recorrió el camino previo indispensable: buscar pared para la obra, autorizaciones municipales y demás cuestiones que hacen que cada intervención artística en espacios públicos o privados cuenten con todos los detalles tenidos en cuenta.

“Estuve muy limitada con los colores, porque bueno, el Papa es todo blanco, no se le podía poner tanto color, pero igual pude ponerle un toque mío y darle un fondo vibrante, siento que hice lo que pude y quedó bien”.

Y sumaba: “Creo que fue el mural más largo de mi vida, porque tardé algo así como un mes y medio en hacerlo, empecé en mayo, me agarró la lluvia -ese tiempo que llovió una semana entera-, yo también tenía cuestiones personales que resolver, no estaba muy bien en ese momento y no podía terminar la pintura, sentía que no estaba inspirada”, mencionaba Amy. Pero finalmente todo se resolvió, pasó ese momento difícil y ahí está su nuevo mural.

“Lo que rescato del haber tardado tanto en hacerlo es que si bien tardé, pude dedicarme totalmente cada vez que estaba pintando y salió bien el trabajo, por ahí porque no fue hecho tan a las apuradas, fue un tiempo dedicado de manera consciente, trabajar y hacerlo lo mejor posible”, remarcó.

Y sobre la repercusión a nivel público, señalaba: “Veo que en la gente genera como esperanza. Hay mucha gente que le tiene fe. Una mujer me dijo ‘yo me sentía muy mal y cuando pasé por ahí, vi al Papa y sonreí’, otros lo tomaron como una señal de algo, por eso creo que lleva un mensaje de esperanza, de fe, como un ‘se puede’, aparte en la imagen el Papa está saludando, a mí misma me pasa que cuando paso y lo miro es como que me saluda, como que te bendice, creo que el mismo Papa ayudó a que yo resolviera ese tema personal que tenía”.

La finitud, lógicamente, es cierta. Pero a veces… todo continúa. El arte, por ejemplo, que trasciende y nos marca de mil maneras.

Luján tiene su nuevo mural, el Papa Francisco saluda y Amy nos pinta lo eterno.