Cristian Alberti, referente de Somos Luján y primer candidato a concejal por Somos Buenos Aires para las elecciones legislativas provinciales del 7 de septiembre, contó en diálogo con LUJANHOY por qué decidió involucrarse en política, habló de Julio Zamora y se refirió al trabajo que quiere realizar en el Concejo Deliberante.

– ¿Qué lo llevó a involucrarse en la política partidaria?

– Desde muy chico me interesó saber sobre política y lo social en general. Me gustaba mucho comprar y leer los periódicos locales, estar informado sobre lo que ocurría en la ciudad. Y de grande mantuve siempre ese interés. ¿Por qué involucrarme? Justamente por eso, por ver muchas cosas a mi alrededor que no me gustaban y no me gustan. Entendí que para cambiar lo que creo que está mal tengo que involucrarme. Eso significa salir de mi zona de confort y sumarme a algo más grande. Me involucro porque no estoy conforme con ciertas políticas locales, provinciales y nacionales. Y las cosas se cambian desde adentro.

– ¿Cómo?

– Es como en el fútbol. Uno como espectador en la cancha no puede hacer más que alentar o renegar. Los que cambian el partido son los 22 jugadores. Somos Buenos Aires me permite salir de la tribuna, jugar el partido y participar desde adentro. Y así aportar para la transformación de la ciudad.

– ¿Qué observó en Julio Zamora para sumarse a su espacio?

– Hace dos años atrás me interioricé en el triunfo de Julio Zamora en Tigre, derrotando a Malena Galmarini. Conocía muchos detalles de la ciudad de Tigre, pero fui indagando y conociendo la tarea de Julio Zamora al frente de Tigre. Fuimos en una primera oportunidad a dialogar con él junto con Juan Carlos Juárez. En su figura encontré a un vecino como yo que decidió involucrarse en la política y que en 2023 no se dejó bajar línea por nadie ni ceder ante esa enorme estructura de Massa en Tigre y con valentía pudo ganar. Gestiona y gobierna en su ciudad y gestiona bien, con uno de los mejores niveles de imagen de gobierno entre los 135 municipios de Buenos Aires.

– ¿Qué destaca de sus políticas?

– Sabemos que es un faro como modelo de seguridad y también de salud. Me reflejo en las políticas de Salud que él aplica en su ciudad. Es inspirador como dirigente, como político, como vecino, como padre y como abuelo también.

– ¿Cómo describe la relación entre su fe y su intención de aportar desde la política?

– En mi caso, que participo en la política desde la fe, creo que puedo aportar a la comunidad pero más aún a la persona. Aportamos solidaridad y escucha activa para saber qué les pasa, qué podemos hacer para acompañar. Y en aquellos que se dejan ayudar implica modificar su vida para bien. Se acerca gente que está rota, con problemas. Y con la fe logra salir adelante, progresar. Con fe la gente mejora. Eso puede realizarse desde la política, como herramienta que si es bien usada puede transformar a las personas y a su comunidad.

– ¿Para usted es clave, entonces, hacer política desde la fe?

– Yo entiendo que tengo un mandato de Dios para guiar y acompañar a las personas en lo que uno puede. Uno como pastor no es un líder autoritario. La autoridad la tiene Dios, creemos en él y con esa creencia bridamos un servicio. La verdadera política tiene que ver con eso: con abandonar los egos y dar la vida por los demás. Gestionar para beneficio de los demás y no para beneficio propio.

– ¿Cómo se gestó el espacio Somos Buenos Aires-Luján?

– El frente Somos Buenos Aires es un armado de vecinos que vienen de diferentes ideologías partidarias, hay peronistas, radicales, vecinalistas y queremos ser parte de algo distinto. Somos gente que no queremos saber nada con la crueldad o con la corrupción y queremos marcar un antes y un después diferente en la manera de hacer política en Luján y en Buenos Aires. Se gestó algo bueno, diferente, con un objetivo común de ayuda a la gente. No nos gusta lo que pasa a nivel local, provincial y nacional y creemos que podemos transformar la realidad. Desde los Concejos Deliberantes podemos ser una herramienta fuerte de trabajo. Y destaco, además, que no somos una herramienta pasajera, sino algo que se inició ahora pero con fuerza para proyectarse al futuro.

– ¿Cuál sería su primera propuesta para el Concejo Deliberante?

– La respuesta sería compleja, porque diría que lo primero que intentaría sería devolverle su vida, su historia y sus valores. Es ahí donde van los votados por los vecinos para solucionar sus reclamos, pero eso está muerto. El Concejo le da la espalda a la gente y se encerró en una burbuja de peleas entre el oficialismo y la oposición, intercambiando camisetas y solo con cambios de figuritas. Para los vecinos nada cambia. Hay que ir al Concejo a abrir nuestro corazón, escuchar a la gente y que cada barrio y localidad se sienta realmente representado. Que se traten las problemáticas, con un horario de sesión que permita la participación de los vecinos. Después de lograr eso si hablemos de las políticas para seguridad, salud, trabajo. Tenemos que acercarnos nosotros a los vecinos para ser una luz visible de las problemáticas y aportar soluciones. Así podremos más, como es nuestro lema. Con compromiso, seriedad y transparencia.