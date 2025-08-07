El Concejo Deliberante de Luján, a través de una Resolución votada por unanimidad, destacó la labor de las agentes de la Guardia Urbana que ante una situación de urgencia actuaron con celeridad y eficacia, y le salvaron la vida de un bebé.

Sucede que el 21 de julio, un llamado de emergencia alertó sobre un menor de un año y tres meses que se encontraba convulsionando en su domicilio. Ante esta situación crítica, Oberti y Bartolomé, a bordo del móvil 13, fueron las primeras en responder de forma inmediata. El hecho ocurrió en el barrio Padre Varela.

La agente Mariela Oberti realizó masajes al bebé, lo que permitió que el menor saliera de la convulsión y rompiera en llanto, evidenciando la efectividad y pertinencia de la intervención.

“Las agentes demostraron en todo momento un profesionalismo excepcional y una profunda humanidad y empatía, acompañando a la familia hasta que el bebé fue estabilizado en el sector de Pediatría del Hospital”, remarcaron desde el cuerpo deliberativo.

Por ello, el HCD resolvió en el marco de la Sesión Ordinaria N° 12 expresar el “reconocimiento y la felicitación a Mariela Oberti y Alejandra Bartolomé destacando su compromiso, profesionalismo, humanidad y empatía”.

La Guardia Urbana, según detalla la norma “tiene como finalidad consolidar la presencia del estado municipal en los espacios públicos, promoviendo mejores condiciones de seguridad ciudadana mediante la prevención, el control, alerta temprana y coordinación con otros organismos estatales, asegurando el cumplimiento de las normas vigentes, contribuyendo de esta forma a promover una mejor calidad de vida en la comunidad”.