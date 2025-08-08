Con el objetivo de garantizar espacios de aprendizaje seguros, cómodos y adecuados, el Municipio, a través del Fondo Educativo Provincial, continúa desarrollando obras de refacción y mejora edilicia en escuelas del distrito.

En la Secundaria N°11 del barrio Ameghino finalizó la reforma integral de la cocina. El proyecto abarca la reorganización funcional con una ampliación de 2 por 2 metros.

“Al ser un espacio que prepara alrededor de 300 platos por día, se amplió la mesada principal, se colocaron tres bachas nuevas, se trabajó sobre instalaciones de agua y gas”, señalaron desde la Comuna.

En tanto, adelantaron que “próximamente se ejecutarán nuevos bajo mesadas y alacenas funcionales, además de colocar un nuevo cielorraso de tipo pvc junto con nuevos artefactos de iluminación”. Y recordaron que “en dicha institución, semanas atrás, también se remodelaron los sanitarios”.

Por otra parte, en la Escuela Primaria N°31 se encuentran realizando la refacción de sanitarios.

“Se hará una nueva instalación de agua, la limpieza de sanitarios, se colocarán válvulas pressmatic tanto en inodoros como en mingitorio y griferías de lavatorios. Además, se colocarán espejos, nuevas puertas de ingreso y se llevarán a cabo tareas de pintura”, detallaron.

Por último, remarcaron “estas acciones forman parte de un compromiso sostenido del Municipio con la puesta en valor de la infraestructura escolar, para asegurar que niños, niñas y adolescentes transiten su formación en entornos adecuados, seguros y dignos”.