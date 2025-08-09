Por la 7° fecha del Clausura de la Primera B, Flandria vencía el sábado pasado en Villa Soldati a Sacachispas con gol de Bruno Guelfi y llegaba a la punta. Pero el local, que fue superior, logró el merecido empate en el final del partido.

Ahora, por la 8° fecha, el Canario recibió en el Estadio Carlos V a San Martin de Burzaco, que venía de vencer por 3 a 1 a Fénix y ocupaba la 11° posición en el Clausura con siete puntos y la 18° en la clasificación general con 31 unidades. Mientras que Flandria sumaba 12 puntos en el Clausura y estaba 5° y 34 en la General, donde se ubicaba 11°.

El partido se jugó este sábado a las 15.30, con arbitraje de Gabriel Flores. Y respecto del equipo, el técnico Arnaldo Sialle realizó dos cambios: Bautista González y Cristian Ludueña fueron reemplazados por Gonzalo Salega y Daniel González.

El Canario presionó de entrada, se plantó en terreno rival y rápidamente contó con una chance clara: un remate de Daniel González desde la medialuna del área que se fue apenas desviado. Y enseguida, un rechazo defectuoso de la última linea de la visita derivó en la presión de Flandria y el remate desde afuera del área de Bruno Guelfi que dio en el palo y salió.

En el marco de un partido parejo, el Canario era superior cada vez que la recuperaba y la pelota pasaba por los pies de Franco Bustamante. Y el 10, justamente, comenzó una de las chances más claras, ya que luego de encarar y dejar varios rivales en el camino la abrió a la izquierda, la fue a buscar y desde adentro del área sacó el derechazo que rechazó a medias el arquero. Y cuando Jonatan Palacio fue a buscarla, el uno la despejó justo.

La visita se soltó sobre el final y tras un tiro de esquina y un despeje la pelota le quedó al 10 que de cara al arco remató apenas desviado por arriba del travesaño.

Para el complementó, el Sialle mandó a la cancha a Franco Schiavoni por Daniel González. Enseguida, tras una salida rápida, llegó el centro desde la derecha y en el primer palo apareció Palacio. Pero su remate se fue rozando el palo. Y después un disparo de Dante Spitale desde afuera del área se fue por arriba del travesaño.

Como San Martín de Burzaco ofrecía batalla y se adelantada, Flandria encontraba espacios. Así, a los 12 minutos Palacio corrió libre de marcas desde mitad de cancha y en la puerta del área sacó el derechazo que desvió justo abajo Ezequiel Navarro Montoya, hijo de Carlos Fernando, el histórico arquero de Boca Juniors, quien vio el partido desde una de las cabinas de prensa del Carlos V.

Hasta que a los 19 minutos la tarde se complicó, porque la visita, que poco había hecho desde el juego, forzó una infracción a metros del área. Y Franco Benítez, con un tiro libre perfecto, la clavó en el ángulo superior derecho. Inalcanzable para Maxi Gagliardo, que se estiró pero no llegó.

A pesar del golpe el Canario fue en busca del empate y lo consiguió a los 26 minutos tras un centro desde la derecha y el frentazo goleador de Palacio en el primer palo.

A los 39, tras otro centro desde la derecha, Flandria pudo haberse puesto en ventaja porque la peinaron en el área y la pelota le cayó a Rodrigo Morales frente al arco. Pero, el defensor, increíblemente, remató por arriba del travesaño. Y ya en tiempo de descuento llegó el centro desde la izquierda y el que se lo perdió desde la puerta del área chica fue Joan Esteche.

Así, Flandria sumó su tercer empate consecutivo y no pudo acercarse al líder Ferrocarril Midland, que lo supera por tres puntos con un partido menos.

Flandria formó con: Maximiliano Gagliardo; Martín Correa, Ariel Morales, Fernando Evangelista y Danta Spitale; Franco Bustamante, Bruno Guelfi, Gonzalo Salega y Daniel González ; Tomás Martínez y Jonathan Palacio. DT: Arnaldo Sialle.

Lo que viene

Ahora, por la 9° fecha del Clausura, Flandria visitará a Deportivo Armenio.