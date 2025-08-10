El martes pasado sesionó el Congreso Extraordinario de CONADU Histórica, que resolvió medidas de fuerza para el nuevo tramo del plan de lucha por la recomposición de los salarios de la docencia de las Universidades Nacionales, según informó la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Luján (ADUNLu).

La Federación definió un mes completo con medidas, comenzando con un paro de una semana, con cese total de actividades, desde este lunes 11 y hasta el 17 de agosto. Mientras que desde el 18 de agosto hasta el 7 de septiembre continuarán con paros de 48 horas, todas las semanas, en días rotativos, “promoviendo la unidad de acción con el resto de las entidades gremiales”, según manifestaron.

Asimismo, CONADUH promoverá, según comunicó, la realización de una gran Marcha Federal Universitaria en coordinación con la comunidad universitaria, propiciando la definición de una fecha, en lo posible, dentro de la primera quincena de septiembre.

Por otra parte, el miércoles 6 de agosto, CONADU Histórica convoca a una radio abierta frente al Congreso de la Nación, desde las 12, junto al Frente Sindical de las Universidades Nacionales, en el marco del debate del proyecto de Ley de Financiamiento Universitario en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Tal como viene denunciando la Federación, “desde que asumió Milei no hay paritarias, negando el derecho a la negociación colectiva”.

“Los salarios de la docencia universitaria y preuniversitaria sufren el peor atraso de la historia”, señalaron desde la entidad gremial docente. “Además, se agudiza el vaciamiento de las universidades, tal como expresa el comunicado del CIN que denuncia unas 10.000 renuncias de docentes y dificultades para cubrir las vacantes, mientras las obras sociales caminan a la quiebra, las cajas jubilatorias se licúan y se pone en riesgo la continuidad del ciclo académico 2025 y la vida de la propia universidad”.

Por este motivo, CONADU Histórica “llama a la más amplia unidad docente, nodocente, estudiantil y de toda la comunidad, a defender la universidad pública, el presupuesto, el salario, y confluir con los sectores sociales que están luchando contra el ajuste y la entrega de la soberanía nacional”.