Un trágico incendio se produjo este lunes por la mañana en una vivienda del barrio Parque Lasa, el cual causó la muerte de una mujer. Y la noticia causó gran dolor y pesar entre los vecinos.

El siniestro ocurrió aproximadamente a las 10.30, hora en la que se activó la sirena del Cuartel Central de Bomberos Voluntarios con el objetivo de convocar personal para asistir a la calle Mayorano al 900, donde las llamas se expandían en el interior de una vivienda.

Hasta allí se dirigieron rápidamente los móviles 15 y 7 (ambulancia). Y una vez en el lugar se encontraron los vecinos que intentaban rescatar del interior de la vivienda una mujer de 72 años.

Ante esto, los servidores públicos comenzaron a extinguir las llamas, aunque ya se habían propagado causando pérdidas totales. En tanto, una vez adentro se encontraron con el peor escenario: en una de las habitaciones se hallaba sin vida la mujer, la cual lamentablemente había sido alcanzada por las llamas.

En el lugar también trabajó personal de la Guardia Urbana, que realizó cortes de tránsito estratégicos en calle aledañas del barrio. En tanto, se esperó la llegada de los peritos de Policía Científica para determinar las causas del incendio y el posterior retiro del cuerpo.