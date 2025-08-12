En un concurrido encuentro en el Parque San Martín, la alianza La Libertad Avanza, integrada en Luján por LLA, la UV y el PRO, presentó oficialmente a sus candidatos y equipo de trabajo, “reafirmando su compromiso de llevar a nivel local el cambio profundo que el presidente Javier Milei está impulsando en todo el país”.

Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, encabeza la lista a nivel provincial.

Participaron todos los candidatos a concejales y consejeros escolares, entre los que se destacan Florencia Price, Alexis Hasen, Noelia Etlis, Matías Braticevic Culacciati y Valentina Serafini, junto a la candidata a consejera escolar María de la Paz Elías. También los acompañó la Diputada Provincial Rita Sallaberry.

Durante la jornada, conversaron con vecinos sobre los desafíos que enfrenta Luján y la necesidad de terminar con las políticas que, según señalaron, “solo han generado estancamiento, inseguridad y asfixia impositiva”.

“El cambio que votaron los lujanenses con Milei no puede frenarse en las puertas del municipio. Tenemos que poner fin al modelo kirchnerista que en Luján representa Boto y Kicillof, y abrir paso a un Luján con menos impuestos y más seguridad”, sostuvieron.

En la misma línea, remarcaron que “Luján no puede seguir aislado del rumbo de transformación que está marcando la Nación. Tenemos un equipo preparado para aplicar en el distrito desde el Concejo Deliberante las mismas ideas de libertad, orden y progreso que hoy comienzan a reactivar a la Argentina”.

“Tenemos un candidato a Senador Provincial de lujo, como lo es Diego Valenzuela, con amplísima experiencia en Tres de Febrero, coherencia en su gestión y representatividad política. La provincia que gobierna Kicillof y el desastre kirchnerista necesita dirigentes resueltos a bancar e impulsar el cambio con coraje y capacidad”, agregaron.

Por su parte, desde el espacio afirmaron que “la jornada fue también una muestra más de la fuerte presencia en barrios y localidades que La Libertad Avanza viene sosteniendo desde el inicio de la campaña, con recorridas, reuniones y actividades en cada punto del distrito para escuchar de primera mano las necesidades de los vecinos y llevarles propuestas concretas”.

El acto culminó con una foto grupal en el centro del Parque San Martín con un mensaje claro: “La Libertad Avanza trabajará para que el cambio llegue a cada rincón de Luján. El 7 de septiembre, los lujanenses y los bonaerenses van a decir fuerte y claro: ‘Kirchnerismo nunca más'”.