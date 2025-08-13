El Municipio avanza con obras de recambio y ampliación del alumbrado público en diversas localidades y barrios del partido, con el objetivo de mejorar la seguridad, optimizar el consumo energético y brindar mejores espacios para quienes transitan las distintas calles del distrito.

Durante los meses de julio y agosto se llevaron adelante importantes intervenciones que incluyeron tanto el reemplazo de antiguas lámparas de sodio por luces LED de última tecnología, como la colocación de nuevas luminarias mediante la instalación de brazos sobre postes existentes o la incorporación de nuevos postes.

Detalle de obras realizadas

– En el barrio Los Laureles se instalaron 42 nuevas luminarias LED.

– En el barrio San Bernardo se instalaron 43 nuevas luminarias LED.

– En el barrio El Ceibo se instalaron 67 nuevas luminarias LED.

– En el barrio Villa del Parque se instalaron 71 nuevas luminarias LED.

– En el barrio Sarmiento se instalaron 42 nuevas luminarias LED.

– En el barrio Champagnat se instalaron 55 nuevas luminarias LED.

– En el barrio Las Retamas se instalaron 65 nuevas luminarias LED.

– En la localidad de Pueblo Nuevo se instalaron 52 nuevas luminarias LED.

– En la localidad de Localidad de Torres se instalaron 46 nuevas luminarias LED.

Las luces LED permiten un ahorro energético considerable, una mayor durabilidad y una mejor calidad de iluminación, lo que contribuye al cuidado del ambiente y a una ciudad más segura. Estas acciones forman parte de una política sostenida de mejoramiento del espacio público impulsada por el Municipio, que busca brindar entornos más seguros, eficientes y confortables para todas y todos los lujanenses.