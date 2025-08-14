El Gobierno de la provincia de Buenos Aires ofertó a los gremios que nuclean a las y los trabajadores docentes y de la Ley 10.430 un nuevo aumento salarial de 5% en dos tramos: 2,5% en agosto y 2,5% en octubre, respecto de los haberes vigentes al mes de julio.

La propuesta incluye el llamado a una mesa de monitoreo en septiembre y el compromiso de reapertura de las negociaciones en octubre.

“UPCN aceptó la propuesta, mientras que el resto de los representantes gremiales la recepcionó positivamente y la llevaron para poner a consideración de las bases”, señalaron desde el gobierno bonaerense.

Y agregaron que “desde el inicio de la gestión del gobernador Axel Kicillof, el Gobierno de la provincia ha priorizado el diálogo con las y los representantes gremiales y así lo seguirá haciendo”.

Además, destacaron que, aún en el complejo contexto fiscal que atraviesa la Provincia, continuidad del iniciado en 2024 producto del recorte de transferencias no automáticas por parte del Gobierno nacional, y profundizado por la caída de la recaudación, el Gobierno provincial mantiene su compromiso con la calidad de las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras”.