El Municipio invita a participar del gran festejo por el Día de las Infancias que tendrá lugar este sábado, entre las 14 y las 17.30, en el Paseo de la Independencia, ubicado en calle Las Heras y Gamboa.

“Invitamos a todas las familias a acercarse este sábado para festejar todos juntos el Día de las Infancias. Hemos programado un conjunto de actividades libres y gratuitas para todas las edades, desde los más chiquitos hasta los más grandes, con el objetivo de que jueguen, compartan, se diviertan sanamente y la pasen muy bien. Los esperamos”, señaló el secretario de Desarrollo Humano, Federico Vanin.

El evento se desarrollará en torno a la isla de juegos ubicada en el Paseo y contará con diversas actividades recreativas, deportivas y culturales para los niños y sus familias.

Habrá un sector deportivo con arcos para patear penales, canchas de fútbol tenis y juegos de lanzamientos de bolsas.

También habrá un sector artístico con mesas y atriles para dibujar y pintar y un sector recreativo con diversos juegos inflables, camas elásticas y metegoles. Contará con distintos espectáculos musicales, personajes de Divertishow (Messi, Dibu y Sonic) y payasos.

Además, habrá un sector destinado a la Primera Infancia que incluye una plaza blanda con juegos y actividades, además de un Lactario.

El Día de las Infancias se desarrollará bajo el siguiente cronograma:

14 horas: Apertura

14.30 horas: Miniaventuras – con juegos y animación. Espectáculo infantil

15.30 horas: Show musical “Toy Story”

17 horas: Show de Free Stylers de Fútbol Profesional – Rodrigo y Valentín. Exhibición e interacción con el público

La propuesta es organizada por el Programa Parque RecreArte, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano.