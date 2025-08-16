Por la 21° fecha de la Zona B de la Primera C, Luján igualó 0 a 0 el sábado pasado en su visita a Juventud Unida. Así, los dirigidos por Santiago Fredes siguen segundos pero ahora está a cinco puntos del líder Camioneros.

Ahora, por la 22° jornada, el Lujanero recibió en el Estadio 1 de Abril a Yupanqui, que venía de caer por 4 a 0 ante Argentino de Rosario y ocupaba la penúltima posición en la Zona B con 19 puntos, 22 menos que el conjunto de nuestra ciudad que marcha segundo.

El partido comenzó a las 15.30 y fue arbitrado por Mateo Bocaccia. Y respecto del equipo, el técnico Santiago Fredes optó por el regreso de Matías Lescano en el arco, Diógenes Notta en la defensa y Martín Duna y Pedro Alfonso en el medio.

Luján presionó de entrada y enseguida comenzó a llegar con peligro. Pero con el correr de los minutos la visita logró equilibrar el juego.

Hasta que a los 33 minutos llegó el centro al área y Leandro Coronel metió el frentazo para el 1 a 0 del Lujanero.

En el complemento, la visita salió en busca del empate y complicó al conjunto dirigido por Fredes. Encima, Coronel fue expulsado tras recibir la segunda tarjeta roja y dejó a Luján con 10 hombres.

Y hasta el final del partido el conjunto de nuestra ciudad aguantó las embestidas de Yupanqui. Sin embargo, en la última pudo haberlo ganado de contra, pero Ferreyra definió desviado.

Con el triunfo, Luján quedó a dos puntos del líder Camioneros, que este domingo visitará a Argentino de Rosario. Y el próximo fin de semana se vendrá un partido clave, porque el Lujanero visitará a Camioneros.

Luján formó con: Lucas Torlaschi; Fermín Urtasun, Nahuel Icazatti, Diógenes Notta y Leandro Coronel; Enzo Oviedo, Martín Duna, Pedro Alfonso y Julián Ford; Eladio Ramos y Brandon Arriola. DT: Santiago Fredes.

Lo que viene

Ahora, por la 23° fecha de la Zona B, Luján visitará a Camioneros.