El atleta lujanense Michel Hawryczszuk tuvo una excelente actuación en el maratón Addegro, disputado en General Rodríguez el 10 de agosto.

Sobre una distancia de 10 kilómetros, Hawryczszuk se quedó con el primer puesto en la categoría 20-24 años y el 12° lugar en la Clasificación General.

La competencia contó con aproximadamente 300 corredores entre las distancias de 10K y 5K que le dieron vida a este evento.

El lujanense, que además es remero oficial, sigue firme su preparación en dicho deporte con el objetivo principal puesto en el próximo Campeonato Argentino de Remo.

Mientras tanto, esporádicamente participa en pruebas atléticas como parte de su preparación aeróbica general. Y mal no le va, ya que continúa obteniendo resultados muy satisfactorios que lo marcan también como un referente del fondo lujanense.