Este lunes, durante el desarrollo de la sesión ordinaria N°13, trabajadores de Cerámica Cortines que integran la lista de 66 despedidos se presentaron en el recinto del Concejo Deliberante para dar a conocer su situación.

En ese marco, con el pase del Cuerpo en comisión, uno de los empleados señaló que “yo soy uno de los 66 despedidos por Cerámica Cortínez, somos 66 familias que quedaron en la calle sin ningún tipo de respuesta por la empresa, que nos despidió, no nos depositó indemnizaciones, nos atrasó el pago de quincena. Están coaccionando al empleado a forzarlo a que vaya a arreglar algo que ellos ofrecen que es el 40% y en cuotas. Pasamos cinco conciliaciones obligatorias donde la empresa no respetó ninguno de los pasos, porque el gremio exigía el pago total de salarios y la empresa siguió depositando 200.000 pesos por quincena”.

“Hoy estamos acá para exponer esta realidad, porque nosotros hablamos con vecinos, con nuestros compañeros y amigos y ellos te dicen ‘que mal que está la empresa’. Y la empresa no está mal. La empresa presentó un balance de 700.000 metros cuando en la playa faltan 2.000.000 millones de metros. ¿Qué hicieron con eso? Esa es la pregunta que nosotros tenemos para la empresa. Hoy queremos hacer visible nuestra situación y que la comunidad sepa que la empresa no está mal, no es una crisis, porque la empresa tiene una de las plantas más nueva, de última generación, que está operativa al 100 por ciento y está produciendo. O sea, si vos no tenés ventas no producís. No se por qué están produciendo entonces si dicen que hay una crisis”, apuntó.

En esa línea, afirmó: “Hoy estamos con mis compañeros queriendo ver si se destraba algo de esto y la empresa toma responsabilidad por lo que hizo, porque en realidad fue una decisión de ellos, nosotros no hicimos nada. Somos todos compañeros y si la empresa quiere presentar un legajo estamos todos bien. No somos empleados conflictivos o faltadores. Somos empleados y cumplimos con la empresa, pero hoy la empresa no quiere cumplir con nosotros”.

Además, recordó que “la empresa anteriormente nos ha pedido que firmemos suspensiones. Pero hemos firmado suspensiones y nos ha obligado a ir a trabajar igual, estando suspendidos. Y no se qué sustento legal tiene eso o si lo podían hacer o no. En pandemia también nos hicieron trabajar sin darnos ningún tipo de de seguridad. Nosotros salíamos a trabajar como si fuésemos delincuentes, esquivando controles para poder llegar a trabajar. Y hoy ellos quieren estafar a sus empleados, los que cumplimos realmente. Nosotros cumplimos con la empresa y hoy la empresa no quiere cumplir con nosotros. Y bueno, estamos acá con delegados y compañeros que también están en esta situación, que no le están pagando su salario, gente que está trabajando hoy y que está gastando plata de su bolsillo tampoco le están depositando como corresponde”.

“Hoy la realidad de la empresa es otra, no es lo que ellos plantean. Hoy ellos están presentando una serie de cuestiones para que le habiliten un procedimiento preventivo de crisis, que ya sabemos lo que es eso si se aprueba: recortes salarios, despidos al 50% en cuotas. Y hoy por hoy no lo están pudiendo cumplir. Tenemos conocimiento que la plata del PREBA (Plan de Promoción, Preservación y Regularización del Empleo) ya se reservó para Cerámica Cortínez, pero no se habilita porque la empresa no está presentando esos papeles correspondientes para que le cadena ese dinero para pagar los sueldos”, puntualizó.

Y por último, expresó que “esta es la situación y queremos que se solucione lo antes posible porque todos tenemos familias y todos queremos seguir adelante”.