En los últimos días, vecinos de nuestra ciudad señalaron a este medio las dificultades que ocasiona el cierre del paso a nivel de Lorenzo Casey, un cruce clave para todos aquellos que necesiten acceder a ruta 5 o hacia la zona céntrica.

Desde el lunes pasado, y sin previo aviso, el paso a nivel del ferrocarril Sarmiento en avenida Lorenzo Casey se encuentra cerrado al tránsito.

Esto se realiza en el marco de una obra de reemplazo de la vía ascendente que ejecuta Trenes Argentinos, dependiente del Gobierno nacional.

Sin embargo, la medida -que no fue anunciada ni informada- generó malestar entre los habitantes de la zona y aquellos que cruzan por allí a diario.

Al respecto, desde el gobierno local remarcaron que el inicio de la obra no fue informado previamente al Municipio, lo que obligó a desplegar de manera repentina un operativo de tránsito con los correspondientes cortes y desvíos.

“Conscientes del impacto que esta situación genera en los vecinos y, en particular, en los comercios de la zona, desde el Municipio de Luján se iniciaron gestiones con la empresa para conocer el proyecto y proponer alternativas que permitan reducir los plazos de ejecución o habilitar, de forma parcial, el cruce mientras avanzan los trabajos en las vías”, manifestaron.