Ofrecer ayuda mostrando un camino. Aportando lo necesario para que ese camino tenga un andar fructífero: educación. Dar, entregar, pero con la base sólida de contar con las herramientas propias para sostener -y hacer crecer- lo recibido solidariamente alguna vez.

Entonces desde la Asociación Civil De la Nada proponen ofrecer un Taller Gastronómico gratuito para personas referentes de diversos espacios solidarios, algo que se concretará con la ayuda de la comunidad que pueda aportar $6000 para que entre muchos, se cubra el costo de esta actividad educativa que mira, lógicamente, al futuro.

DIA DE LA SOLIDARIDAD

Esta propuesta está enmarcada en la conmemoración del Día de la Solidaridad que se celebra cada 26 de agosto y que la gente de “De la Nada” viene poniéndole acción cada año desde la Campaña Solidaria que impulsa.

“Con tu aporte de $6.000 vas a ayudar a brindar un ‘Taller Gastronómico gratuito’ para 25 referentes de comedores comunitarios de Luján y General Rodríguez.

Hoy, la solidaridad se activa con vos. Sumate” mencionan desde la difusión de la propuesta que además, tiene el siguiente link para ser parte de las personas que sumen su aporte para la concreción solidaria.

INVITANDO A LA COMUNIDAD

En la palabra que Luciana Malvazo le ofreció a LUJÁNHOY, llega la invitación y el detalle de esta campaña 2025: “Desde DE LA NADA, como cada año, lanzamos nuestra campaña solidaria ‘Activemos la solidaridad en su día’ e invitamos a toda la comunidad a sumarse. Impulsamos esta acción con el objetivo de visibilizar el valor de la solidaridad y promover su ejercicio activo dentro de nuestra comunidad. En años anteriores, nuestras campañas estuvieron enfocadas en la elaboración y distribución de kits de alimentos para comedores. Este año decidimos dar un paso más allá y enfocarnos en lo que mejor sabemos hacer: capacitar y brindar herramientas para transformar realidades”, decía Luciana con el claro objetivo de promover la capacitación para que la educación sea pilar de toda acción.

“El objetivo de esta edición es brindar un Taller Gastronómico a 25 referentes de comedores comunitarios de Luján y General Rodríguez, con el fin de fortalecer su tarea diaria y dejar capacidad instalada en espacios que alimentan a más de 1.500 personas, en su mayoría niños y niñas. El taller se realizará en nuestra sede del Barrio Juan XXIII, como una forma de abrir nuestras puertas, compartir saberes y construir comunidad desde el encuentro y la formación. Además, todo lo que se produzca durante la capacitación será distribuido en los comedores participantes para ser compartido con las familias que acompañan”.

Y extendía desde el compromiso de toda la gente de “De la Nada”, la invitación a la comunidad: “Creemos en el poder transformador de la solidaridad y por eso queremos invitar a todas las personas, empresas, escuelas e instituciones a sumarse con una colaboración de $6.000. Sabemos que muchas veces está ese deseo de ayudar, pero no siempre se encuentra cómo. Esta campaña ofrece una forma concreta y significativa de hacerlo. En este año tan especial para DE LA NADA, en el que celebramos 25 años de trabajo ininterrumpido, queremos reforzar más que nunca los valores que nos sostienen: solidaridad, trabajo, educación, compromiso”.

E invitaba “a todos a acompañarnos, una vez más, en esta hermosa acción solidaria. Porque estamos convencidas de que el aporte de cada uno de nosotros puede contribuir a realizar cambios sustanciales”.

Con ese convencimiento que ojalá se repique desde esta campaña solidaria, queda ofrecido el gesto solidario que deja de ser efímero cuando viene amalgamado al gesto educativo.

Día de la Solidaridad… para conmemorar y accionar.