Este sábado, el Parque San Martín será escenario de una nueva edición del Festival Pinta, una propuesta organizada por el Municipio para disfrutar al aire libre con música, arte, ferias y gastronomía.

Desde las 15, con entrada libre y gratuita, el evento contará con la presentación en vivo de Koino Yokan, Ghost Perros, Type Beat y Templo.

Además, habrá foodtrucks con variadas opciones gastronómicas, feria de economía popular y espacios de arte, en una jornada que promete buena música, rica comida y un ambiente ideal para compartir con amigos y en familia.