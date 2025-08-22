En su sesión ordinaria N°13, el Concejo Deliberante aprobó el Plan de Alivio Fiscal 2025, una iniciativa impulsada por el Departamento Ejecutivo que busca acompañar a las y los monotributistas locales en el actual contexto de recesión económica.

El proyecto establece la eximición total del pago de la Tasa por Servicios de Seguridad e Higiene correspondiente al ejercicio fiscal 2025, beneficiando directamente a pequeños comerciantes, trabajadores independientes y unidades productivas de la ciudad.

La propuesta fue analizada en la Comisión de Economía, Presupuesto y Cuentas, donde recibió dictamen favorable con las firmas de los concejales de Fuerza Patria Joaquín Martucci, Federico Guibaud y Agustina Torres.

“Este plan representa una respuesta concreta a las dificultades que atraviesan los sectores más vulnerables de nuestra economía local. Reconocemos el esfuerzo de quienes sostienen la actividad y el empleo en Luján”, señalaron desde el Ejecutivo.

La ordenanza aprobada alcanza al universo de monotributistas encuadrados en el Régimen Simplificado, que se encuentren al día con la presentación de su declaración jurada anual y no registren deudas de ejercicios anteriores.

Esta medida se suma a otras acciones ya implementadas por el Municipio, como la habilitación gratuita de comercios e industrias, la prórroga en la exención de tasas para empresas, y la eximición del pago de Patentes para vehículos afectados a actividades económicas.

Por su parte, el concejal Joaquín Martucci destacó: “Desde el Departamento Ejecutivo se impulsan medidas concretas para aliviar a los contribuyentes en un contexto económico difícil. No solo hay voluntad política, sino también gestión y compromiso con la realidad de los vecinos”.

Finalmente, en el marco de esta política de alivio y simplificación tributaria, el Concejo aprobó el ingreso de un nuevo proyecto elevado por el Departamento Ejecutivo, que propone la reducción de las 178 tasas municipales.

El expediente está actualmente en análisis en la Comisión de Economía y los concejales de Fuerza Patria trabajan en el dictamen.