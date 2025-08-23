El Municipio puso en marcha un nuevo Plan de Asfaltado, que contempla más de 48 cuadras en distintos barrios y localidades de nuestro distrito, alcanzando accesos a instituciones educativas, centros de salud, y como puntos estratégicos de conectividad urbana.

Las intervenciones alcanzan 11 frentes de obra, incluyendo los barrios San Jorge, Ameghino, Sarmiento, Parque Lasa, San Cayetano, San Bernardo, Ceibo, Constantini, además de las localidades de Jauregui, Pueblo Nuevo y Open Door.

El objetivo central del plan es garantizar ingresos asfaltados a jardines, escuelas y centros de salud, al tiempo que se fortalece la conectividad de los barrios. En cada intervención se prevén varias cuadras, sumando un total más de 4.800 metros de nuevo asfalto.

Las cuadras a asfaltar son:

Barrio San Bernardo / El Milagro (860 metros)

– Calle Jorge Newbery, entre Beschtedt y Acceso Oeste. Calle Florencio Sánchez, entre Payró Bis y Colectora Sur. Calle Payró Bis, entre Carriego y Beschtedt.

Barrio El Ceibo (766 metros)

– Calle Juan J. Paso, entre Rodolfo Moreno y San José. Calle San Martiniano, entre Matienzo y 235 Bis. Calle Larrea, entre Rodolfo Moreno y final de calle.

Barrio Constantini (451 metros)

– Calle Galileo, entre Santa Clara y San José. Calle Santa Clara, entre Galileo y Gutiérrez. Calle Angelelli, entre Galileo y Sócrates

Barrio Parque Lasa (175 metros).

– M. Ferrari y calle 534 acceso al Jardín N° 918

Barrio Ameghino (257 metros)

– Calle Ricardo Rojas. Calle Florentino Ameghino. Calle Capitán Luján. Alrededores del acceso a la Escuela Secundaria N°11

Barrio San Jorge (375 metros)

– Las Margaritas y 192 ingreso al Jardín de Infantes N°930 y Escuela Secundaria N°17

Barrio Sarmiento (340 metros)

– Calle Saborido, entre Pascual Simone y R. Falcón, acceso a la Escuela Primaria N°34

Barrio San Cayetano (579 metros)

– Calle Italia, entre Pascual Simone y Vélez Sarsfield. Calle Rivadavia, entre Vélez Sarsfield y El Maestro Argentino.

Pueblo Nuevo (320 metros)

– Calle El Ombú y calle Dr. Fleming ingresos al CAPS

Open Door (503 metros)

– Calle Carlos de Alvear y calle Rivadavia acceso al CAPS Luchetti

Jáuregui (250 metros)

– Calle Monseñor M. de Andrea, entre 25 de Mayo y F. de Olazábal

“Los trabajos son financiados con recursos municipales y del Fondo Educativo, resaltando la importancia de continuar con planes de asfalto financiados con recursos genuinos del municipio en el contexto actual”, señalaron desde el gobierno local.

Al tiempo que remarcaron que “las obras consolidan un plan de infraestructura que busca mejorar las condiciones de accesibilidad, la calidad de vida de vecinos y vecinas en cada punto del distrito”.