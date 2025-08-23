Por la 9° fecha del Clausura de la Primera B, Flandria igualó 0 a 0 el sábado pasado con Deportivo Armenio, llegó a los cuatro empates consecutivos y no pudo acercarse a la punta. Maximiliano Gagliardo contuvo un penal en la última jugada del partido.

Ahora, por la 10° fecha, el Canario recibió en el Estadio Carlos V a Comunicaciones, que venía de vencer por 2 a 0 a Fénix y ocupaba la 15° posición en ambas tablas: en el Clausura con nueve puntos y en la clasificación general con 34 unidades. Mientras que el Canario marchaba 7° en el Clausura con 14 puntos y 11° en la General con 36 unidades.

El partido se jugó este sábado a las 15.30, con arbitraje de Ramiro Maglio. Y respecto del equipo, el técnico Arnaldo Sialle optó por los ingresos de Rodrigo Morales por Fernando Evangelista, quien sufrió un desgarro; Franco Schiavoni por Cristian Ludueña y Gonzalo Salega por Tomás Martínez.

De entrada Flandria intentó imponer condiciones presionando en el medio, haciendo circular la pelota y buscando explotar las bandas.

Pero a los 15 minutos, tras una buena jugada de Comunicaciones por izquierda llegó el centro atrás y el toque de Maximiliano Tunessi en la puerta del área chica para el 1 a 0.

Después, el Canario no tuvo respuestas para torcer la historia y la visita, con su juego directo y salidas rápidas, sobre todo por la izquierda, pudo haber aumentado la diferencia.

En el complemento, a pesar de los ingresos de Cristian Ludueña y Tomas Martínez por Dante Spitale y Gonzalo Salega, Flandria siguió careciendo de ideas. Y con intensidad, metiendo en todos los sectores, Comunicaciones superó siempre al Canario.

Joan Esteche y Bautista González entraron por Franco Schiavoni y Daniel González. Pero más de lo mismo, buenas intenciones pero nulas variantes.

Encima, sobre el final del partido Rodrigo Morales salió a destiempo, la pelota lo sobrepasó y con la punta del botín golpeó en el rostro al rival. Y de ese tiro llegó la sanción del penal para la visita por una mano en el área. Pero Joaquín Ibáñez estrelló su remate en la base del palo derecho y le dio una vida más a Flandria.

Y con más vergüenza que juego, el Canario fue en busca del empate. Pero de contra Comunicaciones pudo haber aumentado la diferencia si Ludueña no rechazaba sobre la línea.

Flandria dejó una muy pobre imagen, llegó a los cinco partidos sin triunfos y se aleja de la pelea por la punta del Clausura y la clasificación al Reducido.

Flandria formó con: Maximiliano Gagliardo; Rodrigo Morales, Ariel Morales, Andrés Camacho y Dante Spitale; Franco Schiavoni, Bruno Guelfi, Franco Bustamante y Gonzalo Salega; Daniel González y Jonathan Palacio. DT: Arnaldo Sialle.

Lo que viene

Ahora, por la 11° fecha del Clausura, Flandria visitará a Liniers.