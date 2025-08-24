Tanto puede girar en una gran olla… tanto puede contener una taza… tanto puede endulzar una cucharada… todo eso tanto es posible cuando un chocolate es hecho con amor y solidaridad desde el primer al último ingrediente.

Todo lo posible pero que se alcanza con mucho esfuerzo, se concreta con ese esfuerzo que diariamente construye la historia de la Asociación de Lucha contra el cáncer “Padre de Marco” que es su vasta historia tiene un sabor bien dulce a chocolate, desde ese evento que año a año organizan con fines recaudatorios que destinan a la ayuda de la comunidad.

Y con la historia girando al compás de las cucharas, el pasado sábado 9 de agosto le dieron forma de encuentro a esta tradición, una vez más.

“El chocolate es algo ya incorporado en nuestra institución, pero incluso en la gente del pueblo que es muy solidaria y siempre están preguntando cuándo se hace”, nos contaba Emilce Tortelli, presidente de ALUCEC “Padre de Marco”, desde su inmenso compromiso compartido por quienes han hecho de la institución con sede en Los Hilanderos 319, orgullo de la comunidad.

“Este año el chocolate fue distinto porque tuvimos Bingo, mucha gente se quedó sin poder estar porque fueron cupos limitados. El fin de organizarlo siempre es juntar dinero para poder seguir atendiendo a los pacientes y darle desde nuestro alcance lo mejor que podamos como medicación -no muy cara porque no nos da el presupuesto- pero sí en lo que podamos ayudar”, mencionaba Emilce en diálogo con LUJÁNHOY.

Y destacaba que esta edición tuvo la innovación de un bingo para entretenimiento del momento, contando con la invalorable colaboración organizativa de las Guías del grupo Virgen Niña de Jáuregui.

“Son unas divinas, hicieron una jornada perfecta, salió todo de diez, redondito y con la solidaridad de todos, de la gente que nos dona la leche, las panaderías que nos ayudan con tortas, el chocolate que llega de parte de las empresas, los Scouts de Pueblo Nuevo que nos ayudan a colocar las mesas, este año Cáritas nos dio un aporte, la Cooperativa Eléctrica, una parrilla que nos dio una cena, heladerías nos donaron helados, fue muy lindo, más no se podía pedir, la gente como todos los años se quedó muy conforme”, decía agradeciendo especialmente al Centro de Jubilados de Pueblo Nuevo que desde hace varios años ofrece su sede para el evento y a Osvaldo Argüello que también siempre aporta el audio.

MEMORIA DEL CAMINO

Cada edición del tradicional chocolate trae también, recuerdos que se elevan y envuelven como ese humito que se desprende de la olla y augura gran sabor.

“La iniciativa del chocolate la trajo mi mamá -Margarita- que actualmente tiene 92 años y lo organizó hasta el año 2019 ella, después de la Pandemia ya no, pero le pasó la posta a Daniel Pombo, que es farmacéutico y trabaja con nosotros en ALUCEC. Hace 35 años mi mamá trajo esta iniciativa cuando nosotros pensábamos qué podíamos hacer para tener más dinero y entonces dijo ‘hagamos chocolate’. En esa época ella traía las tabletas de chocolate de la empresa Águila que estaba en Capital”. Y ese gesto de Margarita, se sostiene hasta el día de hoy.

“Siempre hay un evento distinto en el chocolate y bueno, este año se hizo el Bingo. Para mí es un orgullo que mí mamá haya sido quien inició esto y también es un orgullo poder estar en esta asociación y brindar todo ese amor hacia la sociedad”.

Y nombraba la importancia de la tarea de las colaboradoras que ayudan a vender rifas, entradas, realizan la cobranza de cuotas anuales en una comunidad que destacaba como “muy solidaria”, sin dejar de mencionar el agradecimiento por el acompañamiento profesional que distingue a ALUCEC.

“Tenemos muy buenos médicos que nos acompañan, que ofrecen charlas gratuitas, por ejemplo la ginecóloga que es una chica jovencita que ayuda atendiendo a las pacientes que no tienen obra social, hacemos pequeñas campañas de PAP y Mamografías -antes hacíamos unas 70- pero ahora debido a la situación económica todo es muy caro, entonces lo vamos haciendo de a poquito y a aquella gente que no tiene obra social y que son de la zona, le hacemos lo que necesite, porque toda persona, todo paciente que llega a la sede no se va con un ‘no’, se va con un ‘sí’ o sino, los ayudamos a resolver lo que podemos, por ejemplo tratamos de contactar a los médicos”.

Y mencionaba a profesionales que ofrecen charlas sobre diferentes enfermedades como los doctores Faro, Lizziero, Dragone, Godoy y la colaboración de siempre de la farmacia Flandes. “Todo eso es un montón de cosas buenas, para nosotros es muy gratificante”, remarcaba.

El chocolate dejó marcas al fondo de cada taza. Y aunque luego el agua lavó todo vestigio del contenido, el sabor solidario quedó como signo de una jornada pensando en las necesidades de la comunidad. Una comunidad que sostiene a ALUCEC “Padre de Marco” como debidamente se sostiene a un símbolo que representa la mirada hacia la mejor salud de todo un pueblo.