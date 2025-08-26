El sábado, a raíz de un llamado al 911, personal policial de la Comisaría Luján Tercera de Open Door se dirigió a avenida Domingo Cabred entre Hilario Cuadros y José Betinotti, donde aparentemente se estaba cometiendo un ilícito.

Una vez en el lugar, una mujer de 23 años -propietaria de un comercio del rubro carnicería y verdulería- denunció que momentos antes dos sujetos ingresaron forzando una puerta y sustrajeron mercadería.

Tras un rastrillaje por la zona, los efectivos policiales lograron dar con “Bautista Gastón C., de 22 años, y Juan Pablo C., de 26 años, quienes fueron identificados como los autores”, ya que incautaron en poder de ellos “los efectos sustraídos”, señalaron desde la seccional de Open Door.

Mantenida comunicación con el magistrado interviniente de la UFI N°9, dispuso actuaciones caratuladas “robo simple”, aprehensión de los sujetos y posterior traslado a sede judicial”.